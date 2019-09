Americké indexy znovu testují zónu rezistence; HDP dopadlo dle očekávání

Shrnutí:

Finální čísla amerického HDP za druhý kvartál naplnila očekávání

Jádrová osobní spotřeba překvapila vysokým růstem

S&P500 znovu testuje Ichimoku mrak na H4

Americká ekonomika pokračuje v růstu relativně rychlým tempem. Hrubý domácí produkt vzrostl ve druhém kvartálu o 2 % (přepočteno na celý rok). Dnes zveřejněná čísla byla třetím a posledním odhadem ekonomického vývoje od začátku dubna do konce června. Reakce na trzích byla vzhledem k naplnění očekávání minimální.

HDP v USA roste solidním tempem. Za varovný signál však můžeme považovat pokles investic. Zdroj. XTB Marcobond

Zdánlivě nudný výsledek však nabízí pouze výsledný růst. Jeho komponenty však ukazují zajímavé pohyby, pokud se soustředíme na rozdíly mezi druhým a třetím čtením:

Osobní spotřeba: +4.6 % vs. +4.7 %

Podnikatelské investice: -1.0 % vs. -0.6 %

Firemní zisky: +3.7 % vs. +5.1 %

jádrové osobní výdaje: +1.9 % vs. +1.7 %

Nejzajímavější je prohloubení růstu podnikatelských investic, které se dostaly do blízkosti nejnižších úrovní za poslední dekádu. Druhým překvapením je růst jádrové osobní spotřeby. Fed uvolňuje měnovou politiku navzdory solidnímu ekonomickému růstu a pracovnímu trhu. Růst jádrových osobních výdajů na 1,9 % stále není něco, čeho by se Fed měl obávat. Nicméně další růst výdajů by mohl přinést inflační tlaky a bude zajímavé, zda se i v následujících čtvrtletích dočkáme dalšího růstu.

Americké akcie stále zůstávají v širším konsolidačním pásmu, kde se pohybují v posledních týdnech. Cena se nachází pod Ichimoku mrakem na H4 poprvé v tomto měsíci, ale zpožděná linie ještě musí potvrdit průraz. Rezistenci vidíme až k úrovni 3012 bodů a rozmezí 2945 - 2957 by stále mělo hrát roli potenciálního supportu, pokud se index vydá opět na nižší hodnoty. Zdroj: xStation