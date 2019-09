Špičky Kofoly na setkání s investory v Patrii: Akcie, dividenda, růst, trhy, čísla i dluh

Akcie nápojářské skupiny Kofola, která se obchoduje na pražské burze, je v současnosti podhodnocená. Společnost, která je dnes z pohledu značek dvojkou na tuzemském trhu s nealkoholickými nápoji a jedničkou na Slovensku, ale věří v úspěšnější budoucí vývoj titulu. Ve vztahu k investorům je pro firmu stěžejním bodem pravidelná, stabilní odměna. Toto a další témata zmínili top manažeři Kofoly na setkání s investory, klienty Patria Finance s nejvýznamnějšími pozicemi na tomto titulu pražské burzy, v polovině září. Podobná setkání organizuje Patria dle možností managementu konkrétních obchodovaných společností. V souladu s regulatorikou na nich nepadají nové kurzotvorné informace, jsou však exkluzívní příležitostí, jak se do řady témat ponořit podrobněji, než kolik dovoluje prezentace k výsledkům nebo hovor s analytiky.

Pro čtenáře Patria.cz nyní vybíráme zajímavá témata, na která na setkání také přišla řeč. Za Kofolu se jej zúčastnili většinový vlastník Jannis Samaras, generální ředitel Kofoly pro Česko a Slovensko Daniel Buryš, finanční ředitel skupiny Pavel Jakubík a šéfka vztahů s investory firmy Lenka Frostová.

Kofola na pražské burze a vývoj ceny akcie

Daniel Buryš zahájil prezentaci s tím, že si uvědomuje, že akcie firmy se obchoduje na jiné úrovni, než na jaké na pražskou burzu v roce 2015 vstupovala. Titul se v současnosti pohybuje u 300 Kč za akcii, zatímco burzovní premiéru si odbyl na 510 Kč za akcii. „Nemůžeme si tak říkat, že jsme úplně miláčkem investorů,“ podotkl Buryš a otevřeně diskutoval dva momenty, které ceně akcie neprospěly: byznys v Polsku, odkud nakonec Kofola v letošním roce odešla, a loňský exit minoritního akcionáře Enterprise Investors (EI).

Graf: Dlouhodobý vývoj akcií Kofola versus index PX



Dle Buryše má Kofola takové okamžiky již za sebou a nevnímá další nyní identifikovatelná rizika s podobným dopadem. Společnost má po exitu EI v současnosti více než 27% free float a Buryš do budoucna věří v úspěšnější vývoj na burze. Na čem Kofola důvěru investorů staví? Především na stabilitě byznysu i dividendy, i plynulém vstupu do nových perspektivních oblastí byznysu. K tomu přistupuje závazek Jannise Samarase, udržovat dlouhodobě nadpoloviční podíl a kontrolu ve firmě. Aktuálně ovládá on a jeho rodina skrze společnost AETOS přes dvě třetiny akcií.

Graf: Vlastnická struktura Kofoly, investorská prezentace



Kofola a akcie konkurentů

Vůči většině konkurentů jsou dnes akcie Kofoly optikou tržní ceny a fundamentů byznysu valuačně atraktivnější, uvedl Buryš. Cílové ceny analytiků, kteří titul pokrývají, jsou výrazně výš, než jaká je dnešní hodnota akcie na burze, dodal s odkazem na dva zmíněné negativní momenty v dosavadním vývoji (Polsko, exit EI).

Graf: Platná investiční doporučení pro titul Kofola



Dividedový výnos Kofoly je podle zástupců managementu firmy vyšší než u konkurence a poměrové finanční ukazatele jako EV vůči EBITDA, příjmům i P/E podle firmy také poukazují na diskont v aktuální tržní valuaci Kofoly.

Tabulka: Poměrové ukazatele Kofoly, investorská prezentace



Klíčové trhy a možné akvizice

Česko a Slovensko jsou pro Kofolu klíčovými trhy a soustředit se na ně chce i do budoucna. Právě do česko-slovenského trhu Kofola také plánuje největší investice. Slovensko je z těchto dvou nyní nejsilnějším trhem. Firma je tam silná jak v segmentu HoReCa, tak v retailu a Slováci ji berou jako domácí, podotkl Buryš. Kromě toho firma expandovala na slovinský trh akvizicí tamní silné značky Radenska, dále pak do Chorvatska.

Graf: Pyramida značek Kofoly, investorská prezentace



Proč mít akcie Kofoly jako součást portfolia

Kofola vyzdvihuje top značku a unikátní pojetí i efektivitu marketingu. S řádově menším rozpočtem je podle Buryše schopna uskutečnit velké projekty a navyšovat tržní podíl. Buryš vyzdvihuje silné marže, sílu v generování cash flow a díky akvizicím budování nových nohou byznysu. Budoucnost vidí Buryš krom jiného ve zdravých nápojích, což je segment, který firma dlouhodobě rozvíjí. K tomu pomohly i poslední akvizice značek Premium Rosa a LEROS a o další prémiové značky se portfolio rozšířilo díky akvizici společnosti Espresso. Ve značce UGO Kofola společně s franšízanty provozovala v prvním pololetí více než 80 Freshbarů a Salaterií v tuzemsku a na Slovensku, nejvíce takových provozoven v regionu střední a východní Evropy.

Nezpochybnitelnou kotvou je podle firmy pravidelně vyplácená, stabilní dividenda. Vyplácení dividend je pro společnost základ a stabilita je tím, co by si Kofola také chtěla udržet, uvedl také v následném rozhovoru pro Patria.cz generální ředitel a většinový akcionář Kofoly Jannis Samaras. Samaras zamýšlí svůj majoritní podíl ve firmě držet dlouhodobě, stejně jako kontrolu nad provozem.



Za silnou kartu označuje Kofola také vysoké marže v HoReCa byznysu. V jeho rámci tržní podíly firmy významně rostou jak na českém, tak slovenském trhu.

Graf: Vývoj pozice Kofoly v HoReCa segmentu



Čísla a dluh

Některým z pozvaných investorů neušel nárůst zadluženosti v letošním prvním pololetí. Ten je podle vedení společnosti ale pouze optický a ovlivnila jej aplikace nového účetního standardu IFRS 16, podotkla za nápojářskou firmu Lenka Frostová, která má na starosti vztahy s investory.

Zadluženost v pololetí oproti konci roku je podle Kofoly otázkou sezónnosti. Ta také tvrdí, že díky půjčeným penězům může výrazně investovat a pokračovat v akviziční činnosti.

Vývoj provozního zisku shrnuje následující graf z prezentace.

V rámci prezentace se špičky Kofoly dotkly také soudobých trendů, ať již v podobě snižování obsahu cukru v potravinách nebo trendu k redukci plastových obalů. Nápoj Kofola je bylinného původu a obsahuje o 30 % méně cukru než jiné kolové nápoje, tvrdí firma. Pětinu produkce prodává ve skleněných lahvích, přičemž v případě Kofoly je velká většina obalového materiálu 100% recyklovatelná. Do konce roku 2020 se Kofola se značkou UGO zavázala ušetřit 15 tun jednorázových plastů. Závazek předsplnila už nyní a pokračuje i v dalších aktivitách.