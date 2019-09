Lety aerolinek Condor by neměl krach mateřské společnosti Thomas Cook ohrozit

Letecká společnost Condor i přes krach mateřské společnosti Thomas Cook stále funguje a cestující by se neměli obávat problému. Ty by neměly nastat ani u v Česku působící cestovní kanceláře Neckermann, která je taktéž dceřiná společnost koncernu Thomas Cook. Problém však mohou mít cestující, kteří si zakoupili lety nebo zájezd přímo do Thomas Cook.

„Letecká společnost Condor, která je dceřinou společností Thomas Cook, by měla stále normálně fungovat, všechny lety by měly být uskutečněny a úpadek mateřské společnosti se jí netýká,“ komentuje aktuální situaci v cestovním ruchu právník z Vaše nároky.cz, zároveň však dodává, že se jedná o aktuální stav, který se samozřejmě může změnit.

Čeští cestující služby zkrachovalé britské cestovní kanceláře Thomas Cook spíše nevyužívali, to však neplatí o německé aerolince Condor, která je její dceřinou společností. Ročně s ní cestuje tisíce Čechů. Jak už výše popsal právník Novák, krach společnosti Thomas Cook by však aerolinku Condor prozatím nemělo ohrozit. „Nicméně pokud by došlo ke krachu Condor, tak by museli cestující nárok nejspíše vymáhat v rámci insolvenčního řízení,“ doplňuje právník.

Při krachu letecké společnosti by cestující nejspíše nezachránilo ani cestovních pojištění či pojištění storna. Pojistné podmínky totiž často mají tuto situaci zahrnutou v rámci výluk z pojištění. „Pokud by cestující měli sjednané cestovní pojištění nebo pojištění storna, ale v rámci pojistných podmínek by nebylo počítáno s touto situací – krachem letecké společnosti, tj. nejedná se o pojistnou událost, tak bohužel nebudou mít nárok na pojistné plnění,“ upozorňuje právník, zároveň však znovu dodává, že aktuálně by společnost Condor problémy mít neměla.

Strach by neměli mít ani cestující, kteří si zakoupili zájezd od cestovní kanceláře Neckermann, která je taktéž dceřiná společnost koncernu Thomas Cook, a která působí v Česku. „Krach Thomas Cook bude mít pro české zákazníky dopady jen v tom případě, pokud by si zakoupili zájezdy přímo přes britskou nebo německou cestovní kancelář. V případě německé zatím nedošlo k úpadku, ale údajně to je velice pravděpodobné. Jednotlivé nároky klientů se tak budou řídit právem daného státu. To se týká podmínek pro repatriaci a především vyplacení ceny zájezdu, který nebyl uskutečněn, z nějakého garančního fondu, záruk nebo pojištění cestovních kanceláří. Případně se nedá vyloučit nutnost následného přihlášení pohledávky – ceny neuskutečněného zájezdu do insolvenčního řízení v Británii nebo Německu, kde však šance na uspokojení budou poměrně malé,“ říká právník.

Ať už se jedná o zrušené lety či storna dovolené, cestující by se vždy měli domáhat náhrady. V České republice mají cestovní kanceláře zákonnou povinout být na krach pojištěny, cestující, kteří si zakoupili zájezd u české CK, by tak vždy měli dostat své peníze za zaplacený zájezd zpět.