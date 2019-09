Pictet: Kam se vydá euro?

Kurz eura k dolaru se po posledním zasedání ECB a Fedu výrazně nezměnil. Jeho hlavními tahouny jsou přitom podle investiční společnosti Pictet růstový a úrokový diferenciál. A tyto dva faktory podle společnosti naznačují, že k velkým pohybům měnového kurzu by v této oblasti nemělo v dohledné době dojít.



Růstový diferenciál odvozený na základě vedoucích indikátorů se podle Pictetu od března výrazně nezměnil, mezera mezi růstem eurozóny a americké ekonomiky by se měla v následujících měsících sice uzavírat, ale celkově by stále měla mírně podporovat sílu dolaru. Jiná je ale situace u úrokových diferenciálů. Pokud totiž bude globální ekonomika i nadále slábnout, v USA existuje větší prostor pro pokles výnosů než v eurozóně. Takže úrokový diferenciál by měl „ve středně dlouhém období táhnout dolar dolů“.



Euru nahrává nejvíce přebytek platební bilance. Velké přebytky běžného účtu eurozóny a omezení pozic, které drží evropští investoři na zahraničních aktivech, by měly táhnout euro nahoru. Data přitom podle Pictetu ukazují, že ECB zatím svou novou politikou netlačí domácí investory do vyšších nákupů zahraničních aktiv. Vnější prostředí má na eurodolar smíšený vliv. Pokud by došlo k uzavření příměří mezi Spojenými státy a Čínou a uklidnění situace v oblasti mezinárodního obchodu, klesla by globální averze k riziku a dolar by měl tendenci oslabovat. Jenže na druhou stranu se i euro stává stále více měnou používanou na globálních trzích (podobné to je s japonským jenem). Takže snížená averze k riziku by měla mít na eurodolar jen omezený dopad.



Pictet dodává, že tu stále existuje hrozba zavedení amerických cel na evropské exporty do USA. Jestliže by k takovému kroku Američané skutečně přikročili, vyvolalo by to negativní tlak na kurz eura dolaru . Pictet pak celkovou situaci hodnotí tak, že v dohledné době by na eurodolaru nemělo dojít k výraznějším pohybům. K tomu jej vede i přesvědčení, že „většina negativních zpráv je už u eura v jeho kurzu odražena“.Pictet podle svých aktuálních projekcí očekává, že za euro se bude za tři měsíce platit 1,1 dolaru , za půl roku 1,13 dolaru a za rok 1,14 dolaru . V následujícím grafu společnost porovnává vývoj dolarového indexu s vývojem spreadu mezi PMI amerického výrobního sektoru a PMI globální ekonomiky Zdroj: Pictet