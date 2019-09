Navýšení rodičovského příspěvku prošlo úspěšně druhým čtením

Maláčová odmítla pozměňovací návrhy z časových důvodů

Ministryně práce a sociálních věcí o svých důvodech píše ve svém příspěvku na Facebooku.

„…Ledy se hnuly. Rodičák dneska prošel druhým čtením. Za MPSV jsem odmítla všechny pozměňovací návrhy z prostého důvodu. Do tří let náš čekají změny v souvislosti s evropskou legislativou a já nechci rodinám s malými dětmi ještě víc komplikovat už tak dost zašmodrchaný příběh zvaný rodičák…“

„…Proč zašmodrchaný? Loni jsem usilovala o to, aby se navýšil rodičovský příspěvek všem rodinám s dětmi do čtyř let, ale většina stran byla proti. Nakonec koaliční partner podpořil jen variantu pro všechny aktivně pobírající, což ocení 80 % rodin. Škoda, že v době kdy jsem navrhovala navýšení rodičovské pro všechny, tak ODS nebo TOP09 nešetřily kritikou na mou adresu. Teď by mi daly za pravdu, jenže pozměňovacími návrhy by se z příběhu stal nekonečný seriál k uzoufání. A to nemůžu připustit…“

Rychlé shrnutí projednávání navýšení rodičovského příspěvku

Už je to sice ohraná písnička, ale rychlé shrnutí neuškodí. Naopak je dobré si připomenout, jak to celé začalo. Minulý rok na podzim proběhla internetem první zpráva o navýšení rodičovské. Původní slib o navýšení rodičovského příspěvku napsala na sociálních sítích ministryně Maláčová, neměla ale nic dohodnuté se svým koaličním partnerem, s hnutím ANO. Poté se politické strany nedokázaly několik měsíců dohodnout na finální podobě navyšování. V březnu 2019 došli politici ke shodě, že se navýšení rodičovské bude týkat jen dětí narozených po datu 1.1.2020. To naštvalo hodně rodičů, začali se bouřit a podepisovat petice.

Jak zní aktuálně projednávaný návrh novely o navýšení rodičovské?

Návrh novely zní tak, že se navýšení rodičovského příspěvku bude týkat všech aktivně pobírajících rodičovských příspěvků k datu 1. 1. 2020. Netýká se bohužel všech dětí do čtyř let věku. Novela počítá s nárůstem výdajů statní kasy o více než 8,6 miliardy korun.

Jak probíhá legislativní proces schvalování navýšení rodičovské?

Aktuální návrh zákona se rozeslal poslancům jako tisk 490/0 dne 23.5.2019. 10.7.2019 proběhlo první čtení novely o navýšení rodičovského příspěvku, tento týden pak 24.9.2019 druhé čtení. V září 2019 také stihl návrh zákona projednat Výbor pro sociální politiku, ten podobu novely schvaluje. Proto vydal 6.9.2019 doporučující usnesení doručené poslancům jako tisk 490/1. A co nás teď čeká? Třetí čtení je na pevno zařazeno na středu 16. října 2019. Senátoři by se pak měli dostat k projednání novely kolem 30. října. Poté zbývá jen podpis prezidenta České republiky. Sledujte celý schvalovací proces na stránkách https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=490.

Pro aktuální videa o rodičovském příspěvku odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Autorka Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečtěte si 288 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-ucetnictvi/rekvalifikacni-kurz-mzdove-ucetnictvi

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová