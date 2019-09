Fundamenty pro dnešní den - FOMC, BoE, ECB a další

jsou poháněny optimismem pozitivních zpráv ohledně tzv. "trade talks" mezi USA a Čínou. Prezident spojených států Donald Trump prohlásil, že by dohoda mezi dvěma největšími ekonomikami na světě mohla být hotova dříve, než se předpokládalo.

Cenový vývoj indexu SP500





Dnešní fundamenty

Ve 14:30 bude zveřejněna třetí revize HDP Spojených států za druhý kvartál. Expanze o 2 % by se měla potvrdit i nyní a fundament by neměl mít větší dopad na trhy. Jakákoliv změna by však pro investory byla velikým překvapením.

Mezi 15:30 - 16:00 budou mít přednesy členové FOMC, ale i Mario Draghi z ECB nebo Mark Carney z BoE. Zvýšenou volatilitu bychom tak mohli vidět na měnových párech USD, EUR a GBP. Vyjádření dalších členů FOMC je na pořadu dne v 17:45, v 19:45 a ve 20:00

V 16:00 přijdou do trhu další data ze Spojených států, a sice data z trhu s bydlením, konkrétně změna počtu smluvně prodaných domů.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.