Vláda nestihla projednat daňový balíček

Vláda na včerejším zasedání nestihla projednat daňový balíček, který se zabývá zvýšením spotřební daně na líh a tabákové výrobky kvůli většímu množství pozměňovacích návrhů. Daň na tabákové výrobky by se měla zvýšit o 10% a na alkohol o 13%. Ministryně financí A. Schillerová řekla, že by po tomto skokovém zvýšení příští rok chtěla v pozvolném zvyšování daní pokračovat. Případné zvýšení daně by mělo negativní dopad na Philip Morris ČR a likérku Stock Spirits.

