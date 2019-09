Úvěrová aktivita v eurozóně stále zrychluje (Ranní zpráva z finančního trhu)

Přes narůstající obavy ohledně růstových vyhlídek v eurozóně dnešní statistiky měnového přehledu eurozóny poukáží na pokračující zrychlování meziročního tempa úvěrové aktivity. Roste i americká ekonomika jako celek. Finální čísla za Q2 19 budou potvrzena, pro Q3 19 předpokládáme dokonce zrychlení. Z regionu se dnes dočkáme zveřejnění zápisu z posledního jednání polské centrální banky. Na něm se měnová politika neměnila.

Růst amerického HDP pomalu zrychluje

Předpokládáme, že prostředí záporných úrokových sazeb podporuje v privátním sektoru držbu hotovosti, což by se mělo projevit dalším zrychlováním meziročního tempa růstu peněžní zásoby měřené agregátem M3. Pokračovat by mělo i zrychlování úvěrové aktivity. Meziroční dynamika růstu úvěrů v privátním sektoru vzrostla v červenci na 3,9 % z červnových 3,7 % y/y, v dalších měsících by se měla přehoupnout přes 4,0 % a v závěru roku atakovat 4,5 % y/y. A klíčové je, že přes recesi v průmyslovém sektoru úvěry rychle rostou i v německé ekonomice (5,5 % y/y). O více než 4,5 % y/y rostou úvěry v osmi zemích eurozóny. V Itálii, Španělsku a Řecku ale pokračuje deleveraging.

Finální data amerického HDP za Q2 19 by již nijak překvapit neměla. Po rychlém odhadu ve výši 2,1 % q/q anualizovaně a následné revizi na 2,0 % by právě toto číslo mělko být potvrzeno. Pro třetí kvartál přepokládáme mírné zrychlení dynamiky na 2,2 %. Z tohoto pohledu budou klíčová data o vývoji srpnové bilance zahraničního obchodu. Prozatím počítáme s mírným negativním příspěvkem čistých exportů do růstu HDP během Q3 19.

Euro opět pod tlakem

Společné evropské měně se včera příliš nedařilo. Proti americkému dolaru prakticky po celou včerejší seanci padalo, a to poměrně hluboko pod hladinu 1,100 USD/EUR; v závěru dne kurz atakoval 1,094 USD/EUR. Ve světle globální nejistoty je dolar vnímán jako bezpečné aktivum. V odpoledních hodinách mu pomohla nečekaně silná data z trhu nemovitostí.

Stabilita polských úrokových sazeb

Na posledním jednání (11. září) rozhodli polští centrální bankéři ponechat v souladu s tržním očekáváním úrokové sazby nezměněné. Růst reálného HDP pro další roky vidí na relativně vysokých úrovních, v průběhu roku 2021 by se inflace měla pohybovat v blízkosti cíle. Vnímají ale zvyšující se rizika z vnějšího prostředí. Jak debata probíhala, se dozvíme z dnešního zápisu z tohoto jednání.

Dva centrální bankéři zvedli ruku pro vyšší korunové sazby

Česká koruna se včera stala jednoznačným vítězem středoevropského regionu. Padající euro na globálním trhu s sebou stahovalo polský zlotý i maďarský forint. Česká koruna šla ale proti proudu a posilovala. Zatímco v ranních hodinách se kurz nacházel ještě u 25,90 CZK/EUR, v odpoledních hodinách již testoval hladinu 25,80 CZK/EUR. Tu se nakonec podařilo zdolat a včerejší pouť tuzemská měna zakončila u 25,75 CZK/EUR.

Tuzemské měně jednoznačně pomohla slova guvernéra ČNB J. Rusnoka po zasedání bankovní rady. Ta v souladu s očekáváním ponechala úrokové sazby nezměněné. Překvapením ale bylo, že hned dva centrální bankéři hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb. Debata na jednání pak podle Rusnoka probíhala ve scénářích nechat sazby nezměněné, či je zvýšit. To je ve světle zhoršujícího se vnějšího prostředí poněkud překvapivé. Bankéři neměli k dispozici novou prognózu, ale diskutovali vyznění té stávající z počátku srpna. Jejich hodnocení je směrem k mírně proinflačnímu působení. Podrobnější komentář ke včerejšímu jednání ČNB najdete zde: http://bit.ly/2laGLbO.