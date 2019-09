Trump vidí budoucnost obchodní dohody s Čínou optimisticky (Ranní zpráva z akciového trhu)

<br>

Dnešek je bez významnějších korporátních zpráv.

Evropské akciové trhy budou po otevření teprve hledat svůj směr.

Přes narůstající obavy ohledně růstových vyhlídek v eurozóně dnešní statistiky měnového přehledu eurozóny poukáží na pokračující zrychlování meziročního tempa úvěrové aktivity. Roste i americká ekonomika jako celek. Finální čísla za Q2 19 budou potvrzena, pro Q3 19 předpokládáme dokonce zrychlení.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení na Koupit pro akcie francouzského výrobce poštovní techniky Quadient. Současně ponechali doporučení Koupit pro francouzského poskytovatele platebních řešení Ingenico a německou firmu Wirecard podnikající ve stejném segmentu.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování se ziskem. Indexy Dow Jones a S&P 500 shodně posílily o 0,6 % a technologický Nasdaq vzrostl o 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vedlo technologickým firmám (+1,2 %). Na opačné straně se nejhůře umístil sektor zdravotní péče (-0,5 %). Trhům pomohla k růstu optimistická vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa k obchodní válce s Čínou. Dle jeho slov se situace v poslední době zlepšuje a mohlo by dojít k uzavření obchodní dohody dříve, než by se dalo čekat. Druhým pozitivním faktorem bylo uzavření prozatímní obchodní dohody s Japonskem, která se týká především zemědělských a průmyslových produktů. Finální smlouva by měla v budoucnu následovat.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Příliš se nedaří akciím v Číně, kde tamní index CSI 300 klesá o 0,4 %. Naopak úspěšný je dnešek pro indický (+1,2 %) či hongkongský trh (+0,2 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který se pohybuje na úrovni včerejší zavírací ceny, se nejlépe vede zpracovatelům komodit (+0,8 %).