Zamyšlení ÚAMK 130 nebo 140 km/h na dálnici?

Podle reakcí motoristů to vypadá, že otázka, zda bude na několika poměrně krátkých úsecích zvýšena na českých dálnicích rychlost na 140 km/h nebo nikoliv, je tou nejdůležitější, která před silniční dopravou nyní stojí. O onom zvýšení se nijak vážně nebo veřejně nediskutovalo, dokud minulý ministr dopravy ČR D. Ťok nenavštívil Rakousko a u jižního souseda nezjistil, že onu otázku zkoumají. Od té chvíle se rozhořel spor odborníků, včetně expertů ÚAMK, ale i běžných motoristů: Zůstat u 130 km/h nebo zvolit 140 km/h?

Začněme tím nejdůležitějším faktem, v Čechách by se jednalo výhradně o vybrané a co do délky značně omezené úseky. Tedy něco, co pokud jde o plynulost dopravy, či snad zrychlení nemá vážnější význam. Konkrétně. Při zvýšení o 10 km/h na 140 km/h „získá“ na 1 kilometru řidič 2 sekundy času, takže například na 30 kilometrovém úseku je to rovná minuta. Ovšem opačně – prodlužuje se brzdná dráha.

Dále – ano Rakousko testuje na několika úsecích dálnice A1 možnost zvýšení rychlosti. Ovšem vskutku jen testuje. A dlužno dodat, že nikoliv poprvé. Už jednou to udělalo a myšlenku na trvalé zvýšení maximálních rychlosti o 10 km/h zavrhlo.

Odborníci ÚAMK mají řadu argumentů, proč v Čechách s takovým krokem nepospíchat. Vždyť máme vozový park s průměrným stářím 14,82 roku, který se každoročně zvyšuje. Naproti tomu na západ od nás mají vozový park osobních vozidel nejméně o třetinu, ale až o polovinu mladší. Tedy modernější vozy, lépe bezpečnostně a technicky vybavené než v ČR.

Další fakt – stav českých dálnic. Že existují úseky českých dálnic, kde se jezdilo jen 80 km/h, že nově opravené úseky D1 mají stavební vady, že… Zkrátka ani auta, ani dálnice v ČR nejsou zdaleka v tak dobrém stavu jako na Západ od nás. A to nemluvíme o třetím faktoru – řidičích a jejich disciplíně. Meziročně rostoucím počtu dopravních nehod v ČR, a to i na dálnicích, tedy obecně nejbezpečnějších komunikacích. Tolik jen pár argumentů.

A nejsilnější protiargument? Slovensko. Od 1. října bude na dálnici Poprad-východ až Beharovce povolena maximální rychlost 140 km/h. Přičemž hned v délce 38 km. Jde o zcela nový úsek dálnice, takže z technicko-stavebního hlediska takovou rychlost dovoluje. A přesto – jde o zkoušku! Pak se uvidí. Co rozhodne?

„Bude záležet na chování řidičů, zda a od kdy bude možné povolit rychlost 140 km/h na tomto úseku trvale,“ prohlásil ministr dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Právě tohle je přístup, který preferují také odborníci ÚAMK: velmi důsledně a precizně vybrat úsek a otestovat chování řidičů. Bude zvýšení rychlosti znamenat, že už nebudou mít řidiči „důvod“ nedodržovat povolenou maximální rychlost, nebo naopak půjdou dál? Podle průzkumů 30 % všech řidičů na dálnicích běžně překračuje rychlost o 10 km/h a 10 % až o 30 km/h. Takže? Přibude nebezpečných situací, budou následky kolizí na tomto úseku těžší…?

Když na tyto otázky najdou následně odborníci, nikoliv politici, odpovědi, pak je na místě uvažovat – ano tady zvýšíme rychlost na 140 km/h. Opačná cesta, prostě to povolíme, a pak se uvidí, je nezodpovědná.