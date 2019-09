Jak je to s kvantovou nadřazeností Googlu – jsou kryptoměny v ohrožení?

V úterý se skokově propadla cena Bitcoinu a většiny altů. Co za tím stojí? Teorií je několik. Přinášíme informaci jak je to s údajnou hrozbou ze strany kvantového počítače, která je postrachem pro celou kryptokomunitu. Tato hrozba je totiž reálná. Technologický gigant Google prohlásil, že dosáhl bájného milníku v kvantovém zpracování dat, což by mohl být závažný problém pro kryptoměny.

Je tu skutečné ohrožení kryptoměn?

V nové vědecké publikaci Google prohlašuje, že dosáhl „kvantové nadřazenosti“ s 53 bitovým kvantovým počítačem. Tato definice znamená, že stroj vyřešil „problém,“ který běžný počítač nemohl vyřešit v rozumném čase.

Podle zprávy trval úkol kvantovému počítači pouze 200 sekund – pro porovnání, běžnému počítači by úkol trval tisíce let! Teoreticky to znamená, že počítač by mohl prolomit 53 bitovou kryptografii za několik sekund.

Zničí to Bitcoin?

Kryptografie Bitcoinů je šifrována pomocí 256 bitového (SHA-256) algoritmu a algoritmus Elliptical Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) se používá k vytváření párů soukromých a veřejných klíčů. Bude to nějakou dobu trvat, než jakýkoliv počítač dokáže rozlousknout celé „tajemství“ kolem kryptografie. Vědci ale odhadují, že to bude reálné už v několika příštích letech.

Zpráva dodává, že počet qubitů (základní jednotky kvantové informace) by se mohl každý rok zdvojnásobit. To by předstihlo i Mooreův zákon a do roku 2024 by mohl být počítač schopný rozbít dokonce i vojenské šifrování.

Přechod na SHA-512 nebo silnější šifrovací algoritmy by zabránil „rozbití kryptoměny“ v příštím desetiletí, ale v podstatě se technologie musí vyvinout, aby si zachovala své bezpečí.

Nicméně již dnes existuje několik blockchainů, které jsou připravené na nástup kvantových počítačů, tzv. kvantově odolné. Takže poplach v tomto ohledu není na místě. Spíše bychom se měli zamyslet nad tím, jak velký vliv už nyní firma Google má se svou dominancí v oblasti dat a také, kdy prakticky určuje, co se dostane do zpráv a co nikoliv. A co by to mohlo znamenat do budoucnosti, navíc ve spojení s kvantovou technologií…

Google slibuje, že jeho záměrem není zničit kryptoměny. Nicméně je potřeba vypíchnout, že díky kvantové technologii nebude žádná část dat na planetě bezpečná, tedy při současné úrovni šifrování.

Závěr

Převezme Google svými kvantovými počítači nadvládu nad technologiemi? A myslíte si, že cena BTC klesne pod úroveň 8000 USD? Diskutujte s námi v komentářích.

