Americká hypotéka nebo spotřebitelský úvěr

Výrazné snížení úrokových sazeb na spotřebitelských úvěrech výrazně ohrožuje pozici amerických hypoték coby způsobu levného neúčelového financování. U částek v řádu milionů korun a délce splatnosti úvěru více než 10 let si americké hypotéky své „pozice“ uchovávají, jak je to ale v případě, že si chcete půjčit částku do 1 000 000 Kč, kterou byste rádi splatili do 10 let?

Pro naše modelové příklady si vezměme tyto parametry:

- úroková sazba spotřebitelského úvěru 4,99 % p.a.

- úroková sazba americké hypotéky 3,75 % p.a.

- náklady na odhad ceny nemovitosti 3 000 Kč

- poplatek za zpracování žádosti o americkou hypotéku 2 900 Kč

- poplatek za vedení úvěrového účtu u americké hypotéky 150 Kč

- poplatek za návrh na vklad zástavního práva 1 000 Kč

- poplatek za čerpání hypotéky na základě návrhu na vklad zástavního práva 1 000 Kč

V prvním kroku si pojďme spočítat, na kolik peněz měsíčně by nás vlastně takové úvěry vyšly (bez započtení poplatků)

Modelový příklad – výše měsíčních splátek





Dále pak, kolik zaplatíme bance na anuitních splátkách po celou dobu splácení.

Modelový příklad – celková zaplacená částka na splátce jistiny a úrocích

Čistě na úrovni přeplacení na anuitních splátkách vychází americká hypotéka výhodněji, a to následujícím způsobem.

Rozdíl v celkové zaplacené částce (úspora u americké hypotéky)





U americké hypotéky nyní připočtěme poplatky spojené s tímto produktem.

Rozdíl v celkové zaplacené částce po odečtení poplatků













Největší překážky u amerických hypoték – psychický blok spojený s ručením nemovitosti

I po započtení všech poplatků, americká hypotéka vychází i při relativně nízkých částkách (500 000 Kč) a krátké splatnosti (5 let) výhodněji, rozdíly jsou však minimální, v řádů stovek až jednotek tisíc korun. Úroky zaplacené na americké hypotéce si nelze odečíst od základu daně, u tohoto produktu je nutné ručit nemovitostí a celkově administrativa spojená s vyřízením tohoto produktu je výrazně komplikovanější než u spotřebitelského úvěru.

Záleží tedy na každém klientovi, jak velká psychologická překážka je pro něj zástava nemovitosti za účelem získání úvěru a na kolik si cenní svého času věnovaného získáním americké hypotéky. Pokud toto vyčíslíme na 30 000 Kč, americká hypotéka se, z námi vybraných modelových případů, vyplatí u částky 1 000 000 Kč při splatnosti 10 let.