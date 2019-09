Co zapříčinilo 30% pokles BTC hashrate během spuštění Bakkt?

Kumulativní počítačová síla systémů, které denně pracují na těžbě nových Bitcoinů během včerejšího dne spadla o 30%. Rapidní ústup těžební snahy byl zaznamenám těsně před tím, než byla spuštěna dlouze očekávaná burza pro instituční investory Bakkt.

(Pozn. red.: O tomto jsme vás informovali již ve včerejších zprávách. Na základě vašich komentářů a zájmu jsme připravili detailnější článek na toto téma. Za uvedení nepřesné informace o 40% propadu se omlouváme.)

Propad ceny BTC

I přesto, že si většinová část účastníků trhu propad ceny Bitcoinu nejprve spojovala se zklamáním z nenaplněných přehnaných očekávání důsledků Bakktu, hned na to si začala všímat i jiných podstatných faktorů.

Mezi ty nejdůležitější patří nečekané vypnutí těžebních facilit nacházejících se v Kanadě a Kyrgystánu.

Nicméně to vypadá, že se hashrate vcelku rychle vrátil do normálu. Nyní hashrate dosahuje téměř stejné úrovně, jako tomu bylo před propadem.

Co způsobilo propad hashrate?

Hashrate Bitcoinu a graf, který to zaznamenával, byl během roku 2019 takovou ukolébavkou pro ty, kteří měli zejména během prvního kvartálu obavy o cenu BTC. Nicméně, předevčírem se z celkové výpočetní síly těžby z ničeho nic vypařilo přes 30%. Konkrétně se jednalo o sestup ze 98 milionů TH/s na 57.7 milionů TH/s.

Nenadálý propad hashrate byl zaznamenám příhodně v souladu se spuštěním burzy Bakkt, jejíž start byl pro mnohé zklamáním.

Mnoho investorů se okamžitě začalo ozývat s názorem, že se těžaři Bitcoinu poté, co spuštění Bakktu neposlalo Bitcoin rovnou na měsíc, rozhodlo s celou operací zkrátka skončit.

Během bližšího prozkoumání situace však bylo zjištěno, že v propadu hrálo roli odpojení těžebních facilit v Kyrgyzstánu.

Lokální zpravodaj AKIpress se v též den ozval se zprávou, popisující fakt, že těžební operace v Kyrgyzstánu využívají větší množství energie, než celé tři kraje v zemi.

K situaci dále přispělo přerušení dodávek elektřiny v Kazachstánu. To se dotklo místních bitcoinových operací, patřících skupinám kanadských těžařů. Kanadská těžařská společnost Squire Mining se hned na to nechala slyšet, že bude trvat alespoň 10 až 14 dní, než se situace vrátí do normálu.

Pokud však nahlédneme na data poskytovaná službou Coin.Dance, zjistíme, že se hashrate těžby Bitcoinu vrátil téměř do stavu před propadem – tedy zhruba 92 milionů TH/s.

Propad hashrate a obavy o budoucnost BTC

Náhlý propad hashrate o více než 30% je již při pohledu na bezpečnost bitcoinové sítě důvodem k obavám.

K situaci se vyjádřil i profesor Emin Gün Sirer, který je v oblasti výzkumu a využití peer to peer systémů velmi váženou osobou:

„Pokud jste burzou nebo obchodníkem, přijímajícím BTC jako přímý způsob platby, měli byste být schopni upravit počet vyžadovaných konfirmací ihned v momentě, kdy zaznamenáte propad hashrate o více než 30%.“

Emin nakonec dodává, že pokud by došlo k propadu hashrate Bitcoinu o více než 51%, burzy a obchodníci by měli Bitcoin přestat přijímat úplně.“

Počet vyžadovaných konfirmací musí být podle profesora přímo propojen s daným momentálním hashrate sítě. Chybějící hashrate ve spojení s neměnným počtem konfirmací by mohl vést k 51% útoku. V ten moment by útočníci byli schopni narušit síť a vytvořit dvojité typy transakcí a tím pádem falšovat počet utracených Bitcoinů.

Závěr

Jak vidíte momentální situaci vy, naši čtenáři?

Připadají vám události posledních dní jako koordinovaný FUD nebo bychom se měli začít obávat o bezpečnost sítě Bitcoinu?