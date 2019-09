Čínská Béžová kniha - ve 3Q skoro vše zpomalilo oproti 2Q

Čínská Béžová kniha naznačila, že téměř všechny hlavní ukazatele ekonomického vývoje ve 3Q mezikvartálně zpomalily. Týká se to především firemních tržeb, zisků, produkce, objemů obchodu, zaměstnanosti a také domácích a zahraničních objednávek.Současně ovšem dochází k růstu zadlužování, objem nově vydaných dluhopisů dosáhl nového historického maxima.Podle některých odhadů by měl HDP ve 3Q růst o 6,1% a ve 4Q o 6,2%. Celoroční výsledek by se tak měl pohybovat někde kolem 6,2-3%.YČínský premiér Li Keqiang na začátku měsíce potvrdil letošní cíl růstu HDP mezi 6 a 6,5% a poznamenal, že pro čínskou ekonomiku nebude nadále jednoduché držet tempo růstu nad 6%.Poměrně nejistý je zatím odhad efektu vládních stimulačních opatření. Všeobecně se ale počítá s tím, že jejich náběh bude spíše postupný a viditelný až v dalších čtvrtletích. Toto se týká především snížení daňové zátěže, jež do poloviny roku dosáhlo úrovně cca 280,9 mld. USD