5:2 pro stabilitu sazeb

I ve stínu německé recese se české ekonomice daří růst, přetrvávají inflační tlaky a bankovní rada ČNB řeší co se sazbami. Už před dnešním zasedáním bylo zřejmé, že debata se bude točit okolo otázky, zda sazby ponechat či zvýšit, nicméně dva hlasy pro jejich navýšení jsou přece jen trochu překvapením. Zvlášť v situaci, kdy už třeba ECB sama téměř neví, jak ještě více uvolnit svoji měnovou politiku.Ponechání sazeb na současné úrovni je vlastně pragmatickým rozhodnutím na zasedání, kdy je k dispozici stará, byť vcelku se naplňující prognóza. Ta sama o sobě předpokládá, že by ČNB měla svoji hlavní sazbu letos ještě jednou zvýšit, aby ji mohla hned na začátku roku opět snížit… a nikoliv jednou. Proto těsně před potenciálním brexitem a novou várkou dat z Evropy se rozhodnutí nepospíchat zdá jako nejlepší.Hlavním argumentem pro ponechání sazeb byla opatrnost daná nejistotami a riziky z vývoje v zahraničí. Pro zvýšení sazeb zase svědčily, kromě prognózy, zvýšené inflační tlaky a slabá koruna . Nicméně, jak uvedl guvernér, i na příštím zasedání se nejspíše o zvýšení sazeb bude znovu jednat.O snižování sazeb, které v nemalé míře implikují finanční trhy, řeč tentokrát nebyla a zřejmě ani v listopadu nebude. Zato nejspíše začne diskuse okolo možnosti odprodeje výnosů z devizových rezerv . Ne že by samy o sobě zválcovaly kurz a pomohly koruně směrem k prognóze, ale alespoň by zbrzdily soustavný nárůst devizových rezerv . Už třeba proto, že je otázkou, kam vlastně tyto – převážně eura – investovat v době, kdy ECB drží sazby v mínusu a hodlá znovu začít deformovat bondový trh.