3 způsoby, jak se pasivitou připravit o peníze

Průzkumy, které mapují znalosti Čechů o financích a obecně o jejich nakládání s penězi, nevyznívají úplně lichotivě. Úroveň finanční gramotnosti u nás dosahuje podle České bankovní asociace jen průměrných 57 procent. Už dříve průzkum Unicredit Bank upozornil na to, že žádným způsobem neinvestuje více jak polovina Čechů, v šetření Sberbank vyšlo najevo, že třetina Čechů nemá žádný přehled o svých příjmech a výdajích, a loni společnost Cofidis uvedla, že třetina Čechů věnuje čtení podmínek úvěrových smluv maximálně pět minut. Svým do jisté míry pasivním přístupem Češi často sami sebe o peníze připravují. Podívejte se na tři oblasti, kde pasivita a finance nejdou dohromady.

Neaktualizovat pojistné smlouvy

Uzavřít pojistku, podepsanou smlouvu dát do šuplíku a dál se o ni nestarat – mnoho lidí takto funguje klidně deset i více let. Aby ale pojištění skutečně pomohlo, je nutné ho udržovat aktuální. Týká se to především nastavení pojistných částek a krytých rizik, které v neaktualizovaných smlouvách nemusejí odpovídat reálným potřebám klienta.

Například řada nemovitostí, jejichž tržní ceny v posledních letech výrazně vzrostly, je momentálně podpojištěna. Malý příklad – pokud má nemovitost hodnotu milion korun, ale pojistná částka je jen na půl milionu (nižší o polovinu), a dojde ke škodě ve výši sto tisíc, pojišťovna nevyplatí celou částku. Plnění může krátit až na polovinu z pojistné částky, v tomto případě by to bylo až o 50 tisíc korun.

Pojistná částka by proto měla odpovídat hodnotě nemovitosti, aby v případě rozsáhlých škod pokryla kompletní opravy. Pojistku je vhodné aktualizovat i po provedení rekonstrukcí, u pojištění domácnosti také v případě, kdy pořídíte větší množství nového vybavení.

Ani váš zájem o životní pojištění by neměl nadobro skončit podpisem smlouvy. Nabídka se v této oblasti neustále obměňuje, pojišťovny lákají klienty atraktivnějšími produkty. Není proto na škodu porovnat sám nebo s pojistným odborníkem vaši stávající pojistku s aktuální nabídkou. Je možné, že objevíte produkt, který bude mít méně výluk nebo bude nabízet vyšší pojistné krytí v případě některých onemocnění. Vždy ale věnujte pozornost i případným sankcím za předčasné vypovězení stávající smlouvy.

Jako pojištěný máte povinnost také informovat pojišťovnu o změnách vašich kontaktních údajů nebo rodinného stavu či životního stylu, když se začnete například věnovat některému rizikovějšímu sportu. Pojišťovnu informujte také, když máte nové zaměstnání. Předejdete tak komplikacím s případnou výplatou pojistného plnění.

Nechat všechny peníze na účtu v bance

Nechávat dnes peníze na jednom bankovním účtu jen proto, že jste je tam přeci posílali vždycky, nemá smysl. Samozřejmě je správné dávat si část peněz stranou, mít je rychle po ruce a vytvářet rezervu pro nenadálé výdaje, ale i výběrem vhodného bankovního účtu můžeme vydělat. Například u některých bank dnes najdeme spořicí účty s roční úrokovou sazbou okolo dvou procent bez dalších podmínek nebo poplatků. Zřízení takového účtu zabere pár okamžiků a peníze se zde mohou začít rázem bezpečně zhodnocovat. Ještě výnosnější alternativou jsou některé termínované vklady s krátkou výpovědní lhůtou, která zaručuje, že se k penězům rychle dostanete, když je budete potřebovat.

Není třeba omezovat se jen na bankovní produkty. Zcela bezpečně a se státní podporou můžete zhodnotit své peníze také prostřednictvím stavebního spoření. Když na účet u stavební spořitelny vložíte ročně alespoň dvacet tisíc korun, stát vám přispěje dvěma tisíci. Vložené peníze se budou navíc úročit více než na většině běžných bankovních účtů.

Ještě zajímavějšího zhodnocení a vytvoření „finančního polštáře“ je možné dosáhnout s doplňkovým penzijním spořením, kdy můžete získat od státu příspěvek až 2760 korun ročně, či prostřednictvím různých investičních podílových fondů. Byť se jedná o různé produkty, jsou založeny na stejném principu – pravidelném spoření a dlouhodobém zhodnocování úspor. Podle vaší tolerance rizika si můžete vybrat od konzervativních variant s nižším výnosem i rizikem po dynamické strategie, které podnikají odvážnější investice. Do karet investorům hraje především dlouhodobý investiční horizont a tzv. složené úročení, které i z nižších částek dokáže vytvořit slušnou sumu. Vezměme si situaci, kdy bychom každý měsíc po dobu 40 let investovali 500 korun, a námi zvolený fond by dosahoval v průměru ročního čistého výnosu šesti procent. Za tuto dobu bychom investovali 240 000 korun, ale hodnota naší investice by vzrostla téměř na milion.

Neptat se, když jsem na pochybách

Když se rozhodujete o svých financích, platí, že žádná otázka není hloupá. Není-li vám cokoliv jasné na službě nebo produktu, který si máte sjednat, ptejte se. A ptejte se tak dlouho, dokud nedostanete uspokojivou odpověď. Když vám ji nebude ten, kdo produkt nabízí, schopný poskytnout, je to varovný signál, že vše nemusí být tak růžové, jak se vám snaží namluvit. Nenaletíte tak například různým pohádkám o zázračném zbohatnutí prakticky přes noc, které vás v reálu o peníze spíše připraví. Čas, který věnujete výběru produktu či profesionálního poradce, jenž produkty a jejich smluvní podmínky porovná za vás, se vám vyplatí.

Dušan Šídlo a Václav Pech, analytici společnosti Broker Trust