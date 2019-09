Čína chce, aby USA zrušily všechny nesmyslné restrikce. USA jsou stále světovým lídrem

Čínský ministr zahraničí Wang Yi včera v New Yorku uvedl, že věří v pozitivní výsledky dalších obchodních jednání s USA a uvedl, že Čína očekává, že zruší všechny nesmyslné restrikce a podobně jako činí jeho zem se dále otevřou světu. Podle Wanga jsou vzájemné vztahy na další z křižovatek.Podle Wanga Čína v posledních desetiletích učinila velký posun v reformách a celkovém otevírání se světu a to by nemělo být zapomínáno či ignorováno.Podle Wanga obchodní válka mezi Čínou a USA v posledním roce způsobila mnoho škod na obou stranách , jež byly zbytečné. Obě země by se měly snažit o rozvoj nových oblastí možné spolupráce.Wang také uvedl, že masivní projekt Belt and Road nemá za cíl jakkoli diskreditovat či podkopávat pozici USA z pohledu světového pořádku. V tomto ohledu Čína považuje USA za světového lídra a nebude nijak usilovat o jeho pozici.Wang se ohradil proti nařčením z porušování lidských práv v Číně s tím, že vládní aktivity mají za cíl především boj proti možnému terorismu. Ministr také uvedl, že Čína nikdy neumožní Taiwanu plnou samostatnost a bude se snažit o prosperitu a stabilitu v Hong Kongu a o zastavení násilností.