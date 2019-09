Hodnota Broker Consulting POV Indexu za srpen 7394 Kč

Broker Consulting POV Index ukazuje průměrnou cenu za typické povinné ručení pro nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW. Typ vozu byl vybrán proto, že je typickým zástupcem vozů, které používají české domácnosti. Pojištění zahrnutá do POV Indexu obsahují nejvyšší možné krytí. Pojištění dostupná na trhu ale nemají úplně identický rozsah krytí. Vždy je potřeba posuzovat nejenom cenu, ale také rozsah benefitů (zejména asistenčních služeb) ve vztahu k potřebám řidiče (Jak moc jezdí? Jaké vzdálenosti? Jak si představuje servis od pojišťovny v případě nehody?). Rozdíly v pojištěních jsou například v limitech pro opravu na místě, v limitech pro vzdálenost hrazeného odtahu, případně v možnostech náhradního vozidla.

Ceny se u povinného pojištění liší také dle poskytovatele produktu. Proto je třeba ho správně zvolit, a to nejen s ohledem na celkovou cenu a rozsah krytí, ale i na objem poskytovaných asistenčních služeb.

„Platí, že průměrná hodnota cen pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v krajských městech je až o 11,9 % vyšší než hodnota POV Indexu. Méně si pak v průměru zaplatí za povinné ručení majitelé vozidel v malých městech s počtem obyvatel do 30 000, a to až o 15,6 % méně než uvádí POV Index,“ komentuje hodnotu POV Indexu Vladislav Herout, ředitel produktového managementu Broker Consulting.

Jan Lener

Ředitel komunikace Broker Consulting. Do Broker Consulting přišel téměř přesně před deseti lety do oddělní komunikace a PR. Od roku 2013 se věnoval také Projektu Reality v Broker Consulting. Ve finančně-poradenskému byznysu působí již od roku 2003, první zkušenosti sbíral jako poradce. V případě, že vás zaujal koncept OK POINT, o němž Jan Lener píše, kontaktujte pro více informací Lenku Slepičkovou na mailu lenka.slepickova@bcas.cz, nebo na telefonu +420 731 537 402.

Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém a slovenském trhu v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 640 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti Broker Consulting poskytuje přibližně 1 500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích. Společnost přinesla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 44. Více na www.bcas.cz a na www.okpointy.cz. Navštivte také náš Facebook a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIn OK POINTů.