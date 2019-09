S&P 500 ve 3Q19 - čeká se pokles zisků v průměru o 3,8% a růst tržeb o 2,8%

Třetí čtvrtletí letošního roku pravděpodobně přinese další pokles zisků u titulů z indexu S&P 500. Celý letošní rok by mělo zachránit až čtvrté čtvrtletí. U něj se očekává růst zisků o 3,0 procenta. Pokud se očekávání naplní, z celoročního hlediska by to znamenalo růst zisků u titulů z indexu S&P 500 o 1,3 procenta,“ říká Senior Equity Trader BHS Kamil Bednář.





Do startu americké výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí letošního roku nám ještě nějaký ten den chybí, ale určitě je dobré vědět, jak si stojí odhady. Ty nevyznívají nejlépe. U firem z indexu S&P 500 se za třetí čtvrtletí očekává průměrný meziroční pokles zisků o 3,8 procenta. Znamenalo by to třetí čtvrtletí v řadě, kdy jsme svědky poklesu zisků.





Ještě na konci června se přitom očekával pokles zisků pouze o 0,6 procenta. Očekávaný dvanáctiměsíční poměrový ukazatel P/E (vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii) vychází pro index S&P 500 na hodnotu 17,0. To je víc než pětiletý průměr ve výši 16,6 a rovněž je to více než desetiletý průměr ve výši 14,8.





U tržeb se pro třetí čtvrtletí očekává růst o 2,8 procenta. Pokud se toto číslo potvrdí, bude se jednat o nejslabší meziroční růst tržeb od třetího čtvrtletí 2016. Největší nárůst tržeb o 12,5 procenta se očekává u sektoru zdravotnictví. Naopak jako nejslabší se jeví sektor komodit s očekáváním poklesu o -12,2 procenta.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.