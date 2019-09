Blonďáci pod tlakem. Implikace pro libru a dolar

Dva nejznámější blonďáci na politické scéně neměli včera zrovna svůj den. Britský premiér Johnson utrpěl porážku v podobě rozhodnutí nejvyššího soudu, americký prezident Trump zase čelí procesu ústavní žaloby. Co z toho může vyplynout pro libru a dolar?

Nejvyšší britský soud včera rozhodl, že pětitýdenní přestávka jednání britského parlamentu je nezákonná. Rozhodnutí stojí na nedostatečně odůvodněném přerušení, které ve výsledku zabránilo parlamentu ve vykonávání ústavní činnosti. Lídři obou komor následně svolali zákonodárce, kteří by tak měli po přestávce opět zasednout do lavic. Autor přerušení premiér Johnson ještě včera uvedl, že s rozhodnutím nejvyššího soudu nesouhlasí, ale bude ho respektovat. Zdroje blízké premiérovi, které citovala agentura Reuters, následně uvedly, že i přes nátlak Johnson sám nerezignuje. Opozice zase avizovala, že požene vládu k zodpovědnosti. I tak se ale nečeká, že by právě dnes mělo dojít například na návrh hlasování o nedůvěře vládě.

I přesto, že devizoví obchodníci – soudě na základě implikací z librového opčního trhu – neočekávali od rozhodnutí nejvyššího soudu žádné výraznější dopady, libra si vůči dolaru i euru připsala zisky. Na druhou stranu, samotný verdikt sice na trhy vlil o něco pozitivnější brexitovou náladu, sále však nelze hovořit o jasnějším výhledu odchodu z EU. Klíčové otázky zůstávají stále stejné. Odejde Británie na konci října s dohodou? Nebo bude premiér Johnson nucen požádat o prodloužení článku 50 tak, jak mu velí zákon přijatý na začátku září? Případně rozhodne se jej ignorovat, což povede k brexitu bez dohody? A v neposlední řadě, nebudou nakonec východiskem předčasné volby?

Otazníků je mnoho, jasné odpovědi žádné. I přes včerejší zisky librového spotu vidíme nádech nejistoty projevující se ve vyšší implikované overnight volatilitě páru GBPUSD. V delším, tj. měsíčním, tenoru, který se blíží konci října, v posledních dnech naopak pozorujeme mírný pokles. Zdá se tak, že opční obchodníci neočekávají jakýkoliv katastrofický scénář. Podobně je tomu i u dvouměsíčního tenoru. Měsíční zajištění skrze strategii risk reversal rovněž nevykazuje silnější pohyby. Nadále sice převažují hedge proti potenciálnímu oslabení libry vůči dolaru, od začátku září však pozorujeme postupně oslabující převahu put opcí GBPUSD nad cally. U dvouměsíčního tenoru je scénář v podstatě stejný.

Na základě toho lze soudit, že jako pravděpodobnější se trhům jeví scénář pohybu v pásmu, o čemž nejlépe svědčí silně rostoucí poptávka po strategii butterfly pro dobu za jeden měsíc. U dvou měsíců tato poptávka slábla, ale i tak se drží relativně vysoko nad svým letošním průměrem.

Z našeho pohledu stále platí, že rizika libry jsou z důvodu nejistot více nakloněna možnému oslabení. Aktuální spot se pohybuje kolem supportu na 1,2459 GBPUSD. V době do října nečekáme výraznější pohyby jedním směrem. Naopak bychom si vsadili na širší pásmo ohraničené 1,2300 až 1,2610 GBPUSD.

Zaměříme-li se na dění v USA, Sněmovna reprezentantů zahájí proces přípravy ústavní žaloby na prezidenta Trumpa. Stane se tak v souvislosti s údajnou Trumpovou snahou ovlivnit ukrajinského prezidenta, aby vyšetřoval Huntera Bidena – syna demokrata Joea Bidena, tehdejšího kandidáta na prezidenta USA, kvůli podezření z korupce.

Snaha o tzv. impeachment by mohla ve výsledku vést až k Trumpově sesazení. Jedná se o politický faktor, který na dolar nepůsobí pozitivně, čemuž ostatně odpovídalo jeho včerejší oslabení ve večerních hodinách. Na druhou stranu, možnosti sesazení současného prezidenta nenahrává fakt, že republikáni mají v Senátu většinu. Vedle toho pozitivně zapůsobil příslib, že Trump zveřejní přepis svého rozhovoru s ukrajinským prezidentem.

Z vývoje eurodolaru je patrné, že politická nervozita neměla dlouhého trvání. Ostatně již včera bylo vidět, že mnohem větší reakce přišla v souvislosti s daty, jako byl například nečekaný pokles spotřebitelské důvěry. Zapůsobila i německá čísla, která se podepsala na silnějším euru. Výstup z šetření IFO institutu však trhy podle nás vyhodnotily až přehnaně optimisticky. Němečtí podnikatelé sice zlepšili hodnocení současné situace, avšak jejich očekávání utrpěla další propad. A právě to by měl být pro kurz eurodolaru fundament potvrzující naši nadále trvající představu o převaze dolaru nad eurem.

S blížícím se říjnem do hry vstoupí další kolo jednání mezi USA a Čínou. Byť by se mohlo zdát, že poslední informace, ať už jde o posunutí navýšení amerických cel či o čínské výjimky z celních poplatků uvalených na vybraný americký dovoz, vyznívají pozitivně, historie nás učí, že na tyto kroky nelze spoléhat. Potvrzuje to i nedávný nárůst měsíční implikované volatility EURUSD. Část investorů si ale evidentně udržuje o něco větší optimismus, o čemž svědčí lehký nárůst call opcí EURUSD nad puty rovněž v měsíčním tenoru. My pro příští dny pracujeme s rizikem o něco silnějšího dolaru, který by mohl opětovně otestovat silný support na hranici 1,0926 EURUSD. Pokud však dojde k eskalaci geopolitického dění, investoři by se měli zaměřit zejména na bezpečné přístavy jako japonský jen či švýcarský frank.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0996 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,55 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0973 do 1,1030 EURUSD.*

Koruna během včerejška zpevňovala vůči euru společně s polským zlotým. Maďarský forint byl po většinu dne zatížen nervozitou před zasedáním tamní centrální banky. Ta dle očekávání ponechala sazby beze změny, navýšila však objem FX swapů.

Hlavní událostí dnešního dne je zasedání České národní banky. Očekáváme, že ta ponechá sazby beze změny. Klíčový tak bude doprovodný komentář s důrazem na výhled sazeb. Stále totiž platí, že část trhu čeká jejich snížení během příštího roku. Otázkou v tomto směru bude, jak dlouho dokáže česká ekonomika odolávat nepříznivým zahraničním tlakům.

Vzhledem k nastaveným očekáváním ohledně sazeb by rozhodnutí nemělo mít na kurz výraznější vliv. O něco větší dopad by mohl mít doprovodný komentář. Vzhledem k tomu, že nečekáme jeho výraznější změny oproti poslední verzi, by se nemělo jednat o významně silnou proměnnou. Stále podle nás platí, že prim v případě koruny bude hrát nálada na zahraničních trzích, která by při zhoršení mohla českou měnu posunout opět nad 25,90 za euro.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,88 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,83 až 25,90 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,42 až 23,60 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.