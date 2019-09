CME: O podíl AT&T se údajně uchází jen PPF. Ve hře je údajně 47 mld. Kč = nejméně 124 Kč na akcii

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Web Hlidacipes.org včera uveřejnil zprávu, podle níž je jediným zbývajícím zájemcem o podíl AT&T CME česká skupina PPF. Americká AT&T údajně za CME požaduje cenu 47 mld. Kč . Zpráva však výslovně neuvádí, zda jde o ocenění 100 % akcií CME či 75% podílu, který AT&T CME drží. Pokud by šlo o ocenění celé společnosti, tato cena by odpovídala při tzv. plně ředěném počtu akcií firmy 380 mil. hodnotě na akcii cca 5,3 USD a při současném kurzu 23,6 Kč USD cca 124 Kč . Zpráva rovněž uvádí, že CME by nemusela kupovat přímo PPF, ale spíše investiční fond , který by později prodal jednotlivé části CME různým zájemcům, přičemž českou Novu by získala PPF. Sama PPF se ke zprávě odmítla vyjádřit. Podotýkáme, že uvedená částka 47 mld. Kč je pouze spekulací a že je velmi blízko částkám, které uváděla jiná média již zhruba před dvěma roky.