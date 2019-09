Rozbřesk: ČNB sazby nezmění, ponechá ve hře pro rok 2020 možnost zvýšení?

Zasedání ČNB dnes pravděpodobně přinese další verdikt “beze změny”. I trhy s tím prakticky ze 100 procent počítají. Otázkou bude, co naznačí Jiří Rusnok ve výhledu pro rok 2020?



Vidíme totiž, že pomyslné nůžky mezi solidně rostoucím Českem a do recese padajícím Německem se dál rozevírají. Poslední čísla z průmyslu ukazují na pokračující slušné výsledky hlavního motoru české ekonomiky. A to i v odvětvích jako automobilový průmysl, kde německá výroba padá dvojciferným tempem (česká meziročně stagnuje). Současně s tím se český trh práce dál přehřívá a vyšší opatrnost některých exportérů zatím příliš zadržované páry z pod poklice nepustila - na úřadech práce je přes 350 tisíc neobsazených pracovních míst, nezaměstnanost je v blízkosti historických minim, mzdy rostou dál rychleji než o 7 procent meziročně a celková i jádrová inflace jsou proto viditelně nad cílem ČNB v těsné blízkosti 3 %.





Není divu, že z bankovní rady zazněly v posledních týdnech hlasy vylučující v nejbližší době pokles sazeb (na což část trhu přece jen sázela). Na druhou stranu všechna nová čísla z Německa ( průmysl , PMI, objednávky) vyznívají tak pesimisticky, že z toho nutně musí jít českým centrálním bankéřům hlava kolem. A právě reakce bankovní rady na dění v zahraničí může být na dnešním zasedání tím nejzajímavějším. Pokud guvernér Rusnok nehledě na mizerná čísla z Německa nechá pro rok 2020 ve hře i možnost zvyšování úrokových sazeb , může část trhu překvapit.My počítáme s tím, že německá recese na Česko se zpožděním dopadne, ale ne dramaticky - přehřívající se domácí ekonomiku pouze zpomalí. V takovém případě by v příštím roce mělo stačit pouze jednou “z opatrnosti” snížit úrokové sazby Česká koruna dnes čeká na zasedání ČNB . I pokud by centrální banka ponechala ve hře eventuální možnost zvyšování úrokových sazeb , asi jí to výrazněji nepomůže. Byla v tomto týdnu pod tlakem špatných čísel z Německa a regionálních výprodejů na forintu a zlotém. To jí spíše může pomoci zastavení propadu eurodolaru, který reaguje na další prohru Borise Johnsona na domácí politické scéně.Eurodolar se lehce oklepal z šoku, který mu v pondělí přivodily evropské indexy PMI. Podnikatelská nálada reprezentovaná indexem Ifo v Německu totiž nedopadla tak zle. Kromě toho však do hry vstoupila politika, když se demokraté v Kongresu rozhodli formálně spustit proceduru sesazení prezidenta Trumpa. Je zcela jisté, že vzhledem k rozložení sil k něčemu takovému do voleb (příští rok v listopadu nedojde), ale na americké úrokové sazby to má negativní dopady a tím i na samotný dolar Maďarský forint včerejší seanci uzavřel nakonec výše, byť zasedání MNB nepřineslo nic zásadního co by měně mělo pomoci. Zpevnění forintu šlo spíše na vrub propadu úrokových sazeb ve světě, neboť centrální banka stále zůstává v holubičím módu, byť indikovala, že příští inflační prognóza může být důležitá.