Eurodolar se oklepal z šoku po evropských PMI

Eurodolar se lehce oklepal z šoku, který mu v pondělí přivodily evropské indexy PMI. Podnikatelská nálada reprezentovaná indexem Ifo v Německu totiž nedopadla tak zle. Kromě toho však do hry vstoupila politika, když se demokraté v Kongresu rozhodli formálně spustit proceduru sesazení prezidenta Trumpa. Je zcela jisté, že vzhledem k rozložení sil k něčemu takovému do voleb (příští rok v listopadu nedojde), ale na americké úrokové sazby to má negativní dopady a tím i na samotný dolar Maďarský forint včerejší seanci uzavřel nakonec výše, byť zasedání MNB nepřineslo nic zásadního co by měně mělo pomoci. Zpevnění forintu šlo spíše na vrub propadu úrokových sazeb ve světě, neboť centrální banka stále zůstává v holubičím módu, byť indikovala, že příští inflační prognóza může být důležitá.