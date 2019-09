Ranní glosa: ČNB sazby nezmění

Zasedání ČNB dnes pravděpodobně přinese další verdikt “beze změny”. I trhy s tím prakticky ze 100 procent počítají. Otázkou bude, co naznačí Jiří Rusnok ve výhledu pro rok 2020?Vidíme totiž, že pomyslné nůžky mezi solidně rostoucím Českem a do recese padajícím Německem se dál rozevírají. Poslední čísla z průmyslu ukazují na pokračující slušné výsledky hlavního motoru české ekonomiky . A to i v odvětvích jako automobilový průmysl , kde německá výroba padá dvojciferným tempem (česká meziročně stagnuje). Současně s tím se český trh práce dál přehřívá a vyšší opatrnost některých exportérů zatím příliš zadržované páry z pod poklice nepustila - na úřadech práce je přes 350 tisíc neobsazených pracovních míst nezaměstnanost je v blízkosti historických minim, mzdy rostou dál rychleji než o 7 procent meziročně a celková i jádrová inflace jsou proto viditelně nad cílem ČNB v těsné blízkosti 3 %.Není divu, že z bankovní rady zazněly v posledních týdnech hlasy vylučující v nejbližší době pokles sazeb (na což část trhu přece jen sázela). Na druhou stranu všechna nová čísla z Německa ( průmysl , PMI, objednávky) vyznívají tak pesimisticky, že z toho nutně musí jít českým centrálním bankéřům hlava kolem. A právě reakce bankovní rady na dění v zahraničí může být na dnešním zasedání tím nejzajímavějším. Pokud guvernér Rusnok nehledě na mizerná čísla z Německa nechá pro rok 2020 ve hře i možnost zvyšování úrokových sazeb , může část trhu překvapit.My počítáme s tím, že německá recese na Česko se zpožděním dopadne, ale ne dramaticky - přehřívající se domácí ekonomiku pouze zpomalí. V takovém případě by v příštím roce mělo stačit pouze jednou “z opatrnosti” snížit úrokové sazby