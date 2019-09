Wall Street oslabila nejvíce za poslední měsíc, pod tlakem ropné tituly

Americké akciové trhy zakončily dnešní obchodní den v červených číslech, když pozornost investorů byla upřena zejména na politickou budoucnost prezidenta Trumpa. Indexy oslabily o téměř procento, konkrétně S&P 500 0,8 % na hladinu 2966 bodů a vykázal tak největší ztrátu za poslední měsíc poté, co se objevila zpráva, že by demokraté mohli podat žalobu na Donalda Trumpa ohledně jeho telefonátu s ukrajinským prezidentem Zelenskym. Donald Trump následně uvedl, že by mohl zítra zveřejnit přepis celého hovoru, na což indexy sice zareagovaly zisky, které ale do konce seance odepsaly. Ztrátu si připsalo i euro, které vůči dolaru ztratilo 0,2 % na hladinu 1,101 EUR/USD.

Pod tlak se dostaly především ropné tituly v návaznosti na klesající cenu ropy. Ta dnes propadla o 2,7 % na hladinu 57 USD po zprávách, že Saudská Arábie udělala velký pokrok v obnovení zbývající produkce a projevu Donalda Trumpa na půdě OSN ohledně globálního růstu. Společnost Marathon Oil tak odepsala 6,7 %, Halliburton 5,4 % a například Schlumberger 4,7 %.

Podobná nálada panovala i u technologických titulů, kde americký prezident ve svém projevu poukázal na vzrůstající sílu jednotlivých platforem a naznačil úvahy nad možnou regulací. Výsledkem je pokles Facebooku o 3 %, Amazonu o 2,4 % a Netflixu nebo Googlu o 4,3 %, resp. 1,3 %.

Index Dow Jones dnes oslabil o 0,5 %, S&P 500 o 0,8 % a technologický Nasdaq o 1,5 %.