Do zúžení na D1 jezdí i auta, co tam nemají co dělat. Znáte šířku svého vozu?

Na peklo v zúženích modernizované dálnice D1 si stěžují všichni řidiči, někteří si stěžují na úmyslné blokování zúžených pruhů, jiní naopak připomínají, že řidiči často porušují předpisy. Jedním z nich je i to, že do zúženého pruhu mohou jen auta do 2,2 metrů, často tam ale projíždí mnohem širší vozy. Pak už stačí jen malá chybička a o nehodu je postaráno.

Zúžení v modernizovaných úsecích nejen na dálnici D1 trápí každý den ohromné množství řidičů. Ti navíc často situaci zhoršují svým nevhodným chováním. Mnoho řidičů například najíždí do zúženého pruhu, přitom tam ale nemají co dělat.

Správně tam mohou jen auta do šířky 2,2 metrů včetně zrcátek, často lze ale v levém pruhu zahlédnout například dodávky či SUV, které mají mnohem více. Svou bezohlednou jízdou pak auta a kamiony, které jedou v pravém pruhu, tlačí víc ke krajnici. Stačí pak malá chyba a o nehodu je postaráno.

Někdy je na vině to, že řidiči vlastně neznají šířku svého vozu, technický průkaz navíc uvádí šířku vozu bez zrcátek.

"Ono, zda se "vejdete", má ještě jeden háček. Striktně podle předpisů sice můžeme například se Škodou Octavia jet v zúženém pruhu, který je označen jako maximálně 2,2 metru, ovšem předpisy zároveň hovoří o doporučeném bezpečnostním odstupu na každé straně čtvrt metru od okolních překážek, svodidel a ostatních vozidel. V tomto případě je pak otázkou, jak by se například zachovala konkrétní pojišťovna, která by mohla v případě havárie argumentovat nedodržením bezpečnostního doporučení," uvádí ÚAMK.