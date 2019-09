Swift: krypto způsobilo zásadní změnu finančního průmyslu

Předseda globálního poskytovatele služeb v oblasti finančních transakcí Swift, Yawar Shah, řekl, že kryptoměny způsobují mimořádnou změnu ve finančnictví po celém světě. Zmínil se také o projektu Libra od společnosti Facebook.

Velký souhlas s kryptoměnami

Yawar Shah vystoupil na konferenci Sibos 2019 v Londýně, kde se vyjádřil velmi kladně ke kryptoměnám. Dle jeho slov vedou velmi mimořádnou změnu ve finančním průmyslu.

„Finanční průmysl prochází mimořádnou změnou kvůli novým účastníkům, jako je kryptoměna Libra od Facebooku, nebo objevování nové technologie blockchain, která je velmi důležitá pro kryptoměny.“

SWIFT patří mezi nejpoužívanější systémy pro odesílání globálních plateb. Na systém je napojeno přes 11 000 institucí ve více než 200 různých zemích a dosud bylo odesláno přes 7,8 miliard plateb.

Za soupeře může považovat kryptoměnu XRP od Ripple. Generální ředitel společnosti Ripple, Brad Garlinghouse, uvedl, že XRP shledává lepší, než SWIFT. Uvádí, že v technologii SWIFTU nedochází k žádnému výraznému zlepšení.

Libra jako hrozba pro SWIFT

Shah se zmínil i o projektu Libra. Zvážil hrozbu plynoucí z této kryptoměny, která by svým prováděním transakcí mezi uživateli po celém světě běžně vylučovala potřebu jakýchkoli zprostředkovatelů.

Uvedl, že Facebook bude muset splnit ještě mnoho regulačních pravidel, aby mohl fungovat.

Závěr

Se slovy Yawara Shaha nelze než souhlasit. Kryptoměny dokazují, že jsou konkurentem zastaralého finančního systému a přinášejí mnoho potřebných změn. Uvidíme, jaký přínos na celý kryptosvět bude mít plánovaná kryptoměna od Facebooku.





