Jízda na červenou: Jeden ze tří řidičů

Aby nedošlo k nejasnostem – následující údaje zpracovala Americká Automobilová Asociace (AAA) a platí tedy pro USA. Ale skutečně jen pro Ameriku? Nebyly by výsledky podobné i u nás?

Co děsivého tedy průzkumem a analýzou nehod AAA zjistila? Fakt, že 1 ze 3 řidičů se přiznává, že v uplynulém měsíci jel na křižovatce na červenou. A co k tomu tito viníci dodávají? 2 z 5 jsou přesvědčeni, že i když zase spáchají příště takovýto přestupek, nebude nikde policista, který by je potrestal. Jinými slovy – není soudce, nekoná se podle nich porušení pravidel.

Jenže se ukazuje, že počet mrtvých, kteří zahynuli následkem toho, že řidič vjel na červenou za Velkou louží v posledních 5 letech vzrostl o 28 %. V roce 2017 tak dosáhl 939 mrtvých. Jinými slovy, v současnosti je riziko smrti kvůli jízdě nějakého řidiče na červenou nejvyšší za posledních 10 let.

Že je takové jednání stále častější i na českých silnicích, není překvapením. Jak s takovými viníky naložit? Podle odborníků ÚAMK především striktně kontrolovat záznamy kamer na křižovatkách a ze strany policie postihovat takovéto motoristy, kteří nerespektují jedno ze zásadních pravidel silničního provozu. A náležitě techniku, tedy kamery implementované i přímo do semaforů, využívat.