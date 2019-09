ACEA: Tvrdý brexit by stál celý automobilový segment asi 5,7 mld. EUR

Podle odhadů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) by tvrdý brexit pro evropský a britský automobilový průmysl znamenal navýšení nákladů celého segmentu o cca 5,7 mld. EUR . Proto evropští výrobci vyzvali představitele Velké Británie, aby odchodu ostrovního království z EU zcela bez dohod zabránili. Zvýšení nákladů by se pravděpodobně promítlo zdražením automobilů jako takových.Při tvrdém brexitu ba ve vzájemném obchodu mezi Velkou Británii a EU vešla v platnost 10procentní vzájemná cla na dovoz automobilů . Až doposud tato cla dosahovala jen 3-4,5%.Jen z ČR se do Velké Británie ročně vyveze kolem 100 000 nových automobilů . Spolu s náhradními díly se loňský objem automobilového vývozu do Británie navýšil na cca 6,6% z celkových 920 miliard korun generovaných celkově.