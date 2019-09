Účetní se musí vzdělávat celoživotně, jinak se jejich práce stane nepotřebnou...

Účetní profese je jedna z mála, která je krom zodpovědné práce s financemi spojená se soustavným vzděláváním. Přestože může leckdo namítat, že “jeho práce” se bez vzdělávání také neobejde, málokdo si uvědomí, kolik vyhlášek, legislativních změn a dalších nařízení, které se týkají účetnictví nebo jeho souvislostí, ročně vyjde.

Soustavné vzdělávání účetních má své výhody, které jsou přínosné nejen pro samotné účetní, ale také pro jejich klienty.

Význam vzdělávání je pro účetní důležitý z několika důvodů:

● osobní rozvoj (setkávání “ve škole” vede ke sdílení zkušeností, tím i k nacházení nových řešení a různých pohledů, čímž dochází k předcházení zbytečným chybám),

● úspora času (soustavné získávání praktických znalostí vede ke snížení časové dotace na následné hledání informací, protože účetní už ví, kde co najde),

● lepší finanční ohodnocení (větší specializace účetních vede k atraktivitě i k vyššímu ocenění ze strany klienta),

● sociální efekt vzdělávání (profese účetní je “osamocené řemeslo”, které vyžaduje velkou dávku soustředění a klidu, a to bez rušení nadbytečnými požadavky z okolí - “chození do školy” tak zvyšuje sociální kontakt),

● “dobrý” look pro klienta (aktivní účetní vzbuzuje u klienta větší důvěru, protože jasně dává najevo, že se o svou práci zajímá a ví, co se v oboru děje).

Klient, který hledá účetní, “sáhne” spíše po takové, u které je vidět, že své práci rozumí a bude velká pravděpodobnost, že jí bude rozumět i v příštích letech. Účetní, kteří jsou “in” v seznamování se s inovacemi a s novými trendy, které právě v oboru “frčí”, mají větší pravděpodobnost, že “přežijí” i obávanou éru digitalizace některých účetních postupů a s tím spojené i možné ztráty místa. Význam soustavného vzdělávání účetních je pro klienty jednoduše dobrou značkou, že práce účetní je skutečně efektivní. Účetní, kteří se vzdělávají, pak logicky dělají svou práci lépe. Vědí už totiž jak na to.

“Význam vzdělání je pro účetní nepostradatelný, proto ho podporuje i Komora certifikovaných účetních (KCÚ). V roce 2018 navštívilo naše semináře kolem 700 (ne)členů, což je jasným důkazem, že ze strany účetních je o vzdělávání zájem. Právě z toho důvodu na podzim otevíráme řadu jednodenních účetně-daňových seminářů, dále pořádáme dvě internátní výjezdní školení a v listopadu organizujeme odbornou konference. Všechny aktivity jsou primárně určené členům Komory, ale velmi rádi na nich uvítáme i nečleny. Je totiž obecným posláním Komory podporovat účetní profesi jako celek a působit na její kvalifikaci,” říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Komora se obsahem svých seminářů, které začínají na podzim, snaží vyjít vstříc požadavkům trhu. Účetní se tak mohou na třídenním školení, pod vedením zkušené lektorky Simony Pacákové, seznámit s aktuálními účetně-daňovými tématy neziskových organizací s výhledem do roku 2020 nebo absolvovat některý ze seminářů Michala Šindeláře, účetního experta a auditora, který svůj seminář zaměří na vybrané oblasti české účetní závěrky. Semináře Martiny Křivánkové se pak budou věnovat problematice IFRS, jejichž koncepce se stále více dostávají do českých účetních předpisů a jejich využití tak se do budoucna rozšíří pro další účetní jednotky.

Laxní postoj některých účetních ke vzdělávání často způsobuje pocit, že vše, co umí a ovládají, funguje a veškeré novinky (ať už v oblasti pracovních postupů nebo práce s novými softwary) jsou “cestou do pekel”. Opak je však pravdou. Vše se totiž stále vyvíjí, a jakmile jednou účetní vypadnou ze systému novinek v oboru, je velká pravděpodobnost, že do něho již nenaskočí. Doba se stále posouvá a nové věci - nejen v zákonech a vyhláškách, ale i “vychytávky” - jdou stále dopředu. A pokud s nimi účetní neudrží krok, jejich řemeslo “zestárne” a jejich práce se stane nepotřebnou. Účetní, kteří na své další vzdělávání rezignují, udělají v budoucnu ve své práci zřejmě mnoho chyb, protože o nich jednoduše nebudou vědět. Stálé vzdělávání je tak nepostradatelnou složkou každé dobré účetní.