BitMex poráží Bakkt v likviditě o neuvěřitelných 375 000%

Obchodní platforma BitMEX získala díky otevření obchodování s bitcoinovými futures ze strany svého rivala, platformy Bakkt pozitivní publicitu.

Podle čerstvých údajů od společnosti dosáhl 24-hodinový objem obchodů dne 23. září celkem 270 000 BTC (2,6 miliardy USD) – zatímco Bakkt zobchodoval pouhých 71 BTC (690 000 USD).

Tento obrovský rozdíl v aktivitě je přínosem pro BitMEX a kryptoměry obecně, alespoň podle ředitele digitálních aktiv společnosti VanEck Gabora Gurbacse, který komentoval objemovou statistiku na Twitteru:

While everyone celebrates legacy futures exchanges trading #bitcoin, @BitMEXdotcom quietly traded 270,000 BTC ($2.7 billion) in the past 24 hours. Don't underestimate crypto native platforms. In some respects, they are ahead of the game. Liquidity is king! @CryptoHayes

— Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) September 23, 2019