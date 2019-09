Jan Bureš: Německo podle nás neunikne recesi. Otázkou je pouze, jak dlouhá a hluboká bude

Index německé podnikatelské nálady nenakreslil tak mizerný obrázek jako včerejší německé indexy nákupních manažerů (PMI). Zaznamenal lehké zlepšení a poskočil na úroveň 94,6 bodu. Bylo to především díky lepšímu hodnocení současné situace, a to zejména v sektoru služeb a stavebnictví - tedy oblastí, kteří stále těží z dobré kondice německého spotřebitele.



Na druhou stranu je nutné připomenout, že index Ifo zůstává nadále na dostřel od minim dosažených v průběhu vrcholící euro-krize v roce 2012. Navíc očekávání padají dál dolů a podobně jako včera zveřejněné indexy PMI jsou v případě Německa nejníže od krize po pádu Lehman Brothers - desetiletá minima. I po zveřejnění dnešního indexu Ifo tak náš nowcast ukazuje na pokles německého hospodářství ve třetím kvartále o 0,2 % mezikvartálně a pokud bychom brali v potaz jenom podnikatelské nálady (měkké indikátory), byly by výsledky ještě horší.