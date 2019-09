Rozbřesk: Auta udávají směr nejenom německé ekonomice

Ani září, jak se zdá, nepřineslo žádoucí obrat ve vývoji německého hospodářství. Podle předběžného a tedy i neúplného indexu nákupních manažerů se situace ani nezačala stabilizovat a dále se zhoršuje. Už samotný výčet aktuálních hodnot PMI dává tušit, že německá recese je skutečností a náznak jejího konce vidět není. Pokles zaznamenal nejenom celkový PMI, ale i služby, a zvláště pak průmyslový index nákupních manažerů, který se dostal dokonce na více než desetileté minimum.

Nové zakázky pro průmysl zaznamenaly největší propad za posledních deset let, a tak firmy dokončují stávající objednávky s vidinou, že nové nebudou. Zvláštní pozornost si v aktuálním průzkumu opět vysloužil automobilový průmysl, a to nikoliv v pozitivním slova smyslu. Slabá zahraniční poptávka tak i nadále táhne německou ekonomiku dolů, zatímco měnová politika zůstává extrémně uvolněná, euro slabé a tamní vláda hovoří o desetimiliardových zelených stimulech. Německá lokomotiva zatím rychlost nezařadila a jak už vyplývá z nových objednávek – nejenom z těch pro průmysl, ale nakonec i pro služby – ještě nějaký čas nejspíše setrvá v útlumu. Jak bude nakonec silný však nerozhodnou pouze zahraniční objednávky, ale i pravděpodobná změna chování tamních firem. Zda začnou omezovat zaměstnanost a zvláště pak, jak moc zredukují své investiční plány.



Česká ekonomika dosud vykazovala vysokou míru rezistence vůči německé recesi. Byť zde panuje ne zrovna nejoptimističtější nálada, výsledky z průmyslu, stavebnictví i služeb nejsou vůbec zlé a vlastně ani nové zakázky nevypadají nijak dramaticky, a tak PMI dosud silně kontrastoval s tvrdými daty. Zajímavý je zvlášť vývoj v automobilovém průmyslu, který si rozhodně nevede špatně. Tedy alespoň ne, pokud jde o finální výrobce. Ti za prvních osm měsíců roku vyrobili v podstatě stejný počet nových vozů jako ve stejné době loňského roku. Domácí odbyt sice mírně klesl, na druhé straně export, který je objemově mnohem výraznější, vzrostl. S ohledem na primární orientaci na klesající evropský automobilový trh jde nesporně o výborný výsledek. Ve srovnání s německými automobilkami jde pak až o téměř neuvěřitelný kontrast kladné nuly a -10,5 %.







*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Blížící se zasedání bankovní rady ČNB ponechává korunu chladnou. Včera se dál pohybovala těsně u hranice 25,90 EUR/CZK a sílu jí nedodává ani rozšířený úrokový diferenciál na krátkém konci křivky. Přitom ČNB na svém zářijovém jednání pravděpodobně potvrdí svůj dosavadní optimistický výhled a brzkým snižováním sazeb strašit rozhodně nebude. Ale to se nakonec dozvíme už zítra.



Dluhopisový trh mohl včera zaujmout nový emisní kalendář MF, které chce v říjnu prodat bondy za 16 mld. korun. V nabídce budou korunové papíry se splatností dva až čtrnáct let a tentokrát žádná eurová tranše.



Zahraniční forex

Eurodolar dostal včera zásah a to v podobě dalšího propadu podnikatelské nálady v Německu a potažmo v celé eurozóně. Index PMI v německém průmyslu se totiž v říjnu propadl na nejnižší úrovně od června 2009 a táhne s sebou dolů i služby. I proto se celkový index PMI propadl pod klíčovou hranici 50 bodů a na první pohled potvrzuje naše sázky na startující německou recesi. Hlavním problémem je podle průzkumu propad nových objednávek v průmyslu, který je nejprudší od velké finanční krize po pádu Lehman Brothers. Tato informace prudce srazila úrokové sazby v eurozóně a také eurodolar pod hladinu 1,10.



Dnes si eurodolarový trh může zopakovat podobné cvičení, když bude na pořadu dne index podnikatelské nálady Ifo Německa. Každopádně zprávy z největší německé ekonomiky stále nejsou příznivé a to euru nebude pomáhat.



Maďarský forint si včera sáhl na nová historická minima a dnes bude s napětím sledovat zasedání maďarské centrální banky, která drží nejvíce záporné úrokové sazby v regionu a tváří se, že jí relativně vysoká inflace nevadí. Podle našich hrubých výpočtů by tříprocentní depreciace forintu měla v horizontu dvou kvartálů přitom přihodit okolo 0,6 procentního bodu k jádrové inflaci. Pokud tedy MNB i dnes bude dělat mrtvého brouka a nenaznačí, že se jí slabý forint nelíbí, maďarská měna bude slábnout dále.