PMČR v pololetí s výbornými výsledky - čistý zisk rostl o 17% a výrazně překonal odhady

Philip Morris ČR dnes ráno (24. 9.) zveřejnil svá čísla za 1H19, která překonala odhady. Jako tradičně porovnáváme nekonsolidovaná data. Tržby dosáhly 7,4 (+26 % r/r) vs. naše projekce 6,4 mld. Kč. Překvapením byl především domácí trh s 4,9 vs. oček. 3,9 mld. Kč. Naše projekce počítala s 0,3% r/r poklesem prodaných kusů vs. faktický 2,8% růst. To se projevilo v celkovém růstu tržního podílu na 40,9 % vs. oček. 39,2 %, kde tahounem jsou nové zahřívané produkty, které již mají 5,4% tržní podíl (náš odhad byl 5-6 %). Ale solidně si vedly i tradiční cigarety, které samostatně dosáhly 35,5% tržní podíl, což je mírně více, než jsme očekávali. Dále nás překvapil cenový efekt, který byl silnější, než jsme projektovali. Dalším překvapením bylo Slovensko s 1,3 (+15,6 % r/r) vs. oček. 1,2 mld. Kč. Důvody byly podobné jako na domácím trhu (vyšší objem i cenový efekt). Naopak výrobní služby dosáhly 1,16 vs. oček. 1,27 mld. Kč.

Výrazně lepší výsledek na tržbách pak vedl k provoznímu zisku EBITDA 2,9 (+13,7 % r/r) vs. oček. 2,8 mld. Kč. Silnější vliv nových produktů a i náklady na jejich uvedení na trh znamenal pokles EBITDA marže na 39,6 vs. oček. 43,6 %. Nicméně pokles marže byl více jak vynahrazen absolutním růstem, což znamená další posílení čistého zisku na 2,1 (+17,1 % r/r) vs. oček. 1,9 mld. Kč. V anualizovaném vyjádření pak představuje čistý zisk 1 513 Kč na akcii, což vyznívá pozitivně pro potenciální výši příští dividendy. Navíc to ukazuje, že i výměna za zahřívané produkty nemusí mít tak výrazně negativní dopad do absolutních čísel, což investory do dividendového titulu především zajímá. Důvodem je především vyšší cenová úroveň zahřívaných produktů. Vzhledem k pozitivním výsledkům očekáváme pozitivní tržní reakci.