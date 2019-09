Slábnoucí forint s napětím vyhlíží, zda mu dnes MNB podá pomocnou ruku

Eurodolar dostal včera zásah a to v podobě dalšího propadu podnikatelské nálady v Německu a potažmo v celé eurozóně. Index PMI v německém průmyslu se totiž v říjnu propadl na nejnižší úrovně od června 2009 a táhne s sebou dolů i služby. I proto se celkový index PMI propadl pod klíčovou hranici 50 bodů a na první pohled potvrzuje naše sázky na startující německou recesi. Hlavním problémem je podle průzkumu propad nových objednávek v průmyslu , který je nejprudší od velké finanční krize po pádu Lehman Brothers. Tato informace prudce srazila úrokové sazby v eurozóně a také eurodolar pod hladinu 1,10.Dnes si eurodolarový trh může zopakovat podobné cvičení, když bude na pořadu dne index podnikatelské nálady Ifo Německa. Každopádně zprávy z největší německé ekonomiky stále nejsou příznivé a to euru nebude pomáhat.Maďarský forint si včera sáhl na nová historická minima a dnes bude s napětím sledovat zasedání maďarské centrální banky, která drží nejvíce záporné úrokové sazby v regionu a tváří se, že jí relativně vysoká inflace nevadí. Podle našich hrubých výpočtů by tříprocentní depreciace forintu měla v horizontu dvou kvartálů přitom přihodit okolo 0,6 procentního bodu k jádrové inflaci . Pokud tedy MNB i dnes bude dělat mrtvého brouka a nenaznačí, že se jí slabý forint nelíbí, maďarská měna bude slábnout dále.