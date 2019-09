Bitcoin míří do finále, kam se vydá?

Co teď zajímá pravděpodobně celou kryptosféru? Věřím, že je to rozuzlení trianglu na bitcoinu . Půjde

Klesající objemy a vláda medvědů nakonci apexu v trianglu, není pro nadšence bullish break outu pozitivní, protože každá další červená svíce hraje na nervy traderům a spekulantům co sází na pohyb UP. Naopak ti co sází na pohyb dolů a break out z trianglu, tak už nervozně čekají a doufají, že budou kupovat bitcoin za levnější cenu.

Bakkt je spuštěn a většina očekávala turbulence ihned po oznámení, ale namísto toho se neděje nic a je ticho před bouří a každým dnem se mění analýzy od " expertů " na tradingview. Média se také nezapojují a tuším, že velcí hráči už nadiktovali svým redaktorům ve světových magazínech, aby začali produkovat článek za článkem, který nám bude hrát na emoce, ať už BTC pojede nahoru nebo dolů.

Jak se na bitcoin připravit?

V případě bullish break outu by bitcoin musel prorazit onu hradbu rezistencí a pokračovat směrem nahoru, což by mohl být katalyzátor. Jen si to představte. Média, youtubeři, streameři, tradeři, investoři by začali šílet. Na druhou stranu, jak můžeme vědět, že se nebude jednat jen o "Fake break out", tedy nahnání lidí do long pozic a poté sekyra dolů? Ti co jsou na kryptoscéně delší dobu, tak ví, že tyto "výplachy" na jednu či druhou stranu jsou k vidění každý den, ale že by si tohle dovolili, při tak ostře sledovaném 3 měsíčním trianglu? Ano. Oni si mohou s grafy dělat co chtějí, my jsme jen malé rybičky v oceánu, které si chtějí ukousnout trošičku planktonu a svézt se s davem. Velcí hráči už dávno ví, co s grafem provedou.

Graf dominance bitcoinu

Na tomto grafu nalezneme hned několik bearish signálů, které ač bitcoin zvládá zuby nehty a bojuje s rezistencí, tak si graf zaslouží potrestat. Uptrend pro dominanci trvá už 602 dní, přičemž nárůst jsme zaznamenali přes 100%. Opravdu dominance může prorážet rezistence a letět neustále nahoru bez většího retracementu? A co se stane pokud BTC dominance praskne k hodnotám 62-65% nebo v horším případě na 55-58%? Začne přesun kapitálu do shitcoinů, které vygenerují stovky procent? Nebo to stáhne celý trh dolů a začne korekce?

Co si o tom myslíte? Budu moc rád, když se podělíte o svůj názor do komentářů.

Denní graf bitcoinu

Na tomto grafu vidíme dlouhý triangl, jako jsem zmiňoval už na začátku tohoto článku.

Bullish break out by znamenal proražení silné rezistence a úprk minimálně k 10 400 - 10 500 usd.

Bearish break down by nás pravděpodobně zavedl k dalšímu klouzavému průměru a to je známá 200, tedy cesta 8874 - 9155 usd a v horším případě 7941 - 8355 usd.

Vše co se nachází pod těmito supporty by v očích spekulantů, traderů a investorů vyvolalo paniku a poté už je zastávka jen místo nejsilnějšího supportu, který odděluje graf na bullish a bearish a to je 6000 - 6500 usd.

Doufám, že nás bitcoin nebude už natahovat příliš dlouho a rozhodne se už co nevidět, kam dále půjde. Kdo je dlouhodobý investor, tak tyto výkyvy nebude řešit, nicméně trader bude dle své ověřené strategie skákat do obchodu při break outu. Pamatujte, že není na škodu mít nějaký ten fiat po ruce pro nákup BTC.