Zvažujete vlastní zdroj elektřiny: pro koho je vhodná fotovoltaická elektrárna?

Odpovídá Jan Kovalský ze společnosti Energie ČS

Bydlíme ve starším rodinném domku a chceme být energeticky co nejvíce soběstační. Co byste nám doporučil?

V tomto případě doporučuji zvážit pořízení malé fotovoltaiky. Panely lze celkem jednoduše a rychle umístit na střechu vašeho domu. Tímto řešením snížíte energetickou náročnost vašeho rodinného domu, vyrobíte si elektřinu sami a hned ji také spotřebujte. Ušetřit můžete nejenom dlouhodobě na pravidelných výdajích za energie ale také z počátku za pořízení fotovoltaiky, v současné době můžete totiž využití státní podpory z dotačního programu Nová zelená úsporám. Podporována je instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů i do novostaveb, přičemž výše podpory může dosáhnout až 155 000 Kč na dům. V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji až dokonce 170 000 Kč. Konkrétní doporučení najdete na www.fotovoltaikanaklic.cz. V rámci celého procesu pořízení a výstavby fotovoltaické elektrárny vám naše společnost může také vyřídit kompletní administrativu, neváhejte se tedy na nás kdykoliv obrátit. U elektráren do výkonu 10 kWp není třeba mít licenci od Energetického Regulačního Úřadu (ERÚ), je třeba zajistit pouze připojení do distribuční sítě. V případě elektráren s výkonem nad 10 kWp je třeba vyřízení licence ERÚ a dokumentů spojených s připojením elektrárny k distribuční síti.

Pro koho je fotovoltaická elektrárna vhodná?



Fotovoltaické elektrárny jsou vhodné pro všechny majitele rodinných domů, kteří chtějí v dlouhodobém horizontu ušetřit, být energeticky nezávislí, zvýšit hodnotu své nemovitosti či se chtějí podílet na snižování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Při vhodné optimalizaci jejího výkonu a kapacity akumulátorů trvale sníží platby za elektřinu v rodinných domech všech velikostí. Pokud váš dům disponuje klimatizací, elektrickým ohřevem teplé užitkové vody nebo třeba bazénem, úspora může být ještě větší. Fotovoltaickou elektrárnu lze instalovat na rovné i šikmé střechy. U šikmých střech je optimální sklon 35°, důležitá je dostatečná nosnost střechy. Střecha by neměla směřovat na sever, nejlepší je jih, jihozápad a jihovýchod. Montáž panelů na čistý západ a východ je také možná, ale je nutné počítat se sníženou výrobou energie. Pro instalaci 1 kWp je zapotřebí cca 7 m2 šikmé střechy. Výkon elektráren pro většinu rodinných domů se pohybuje od 3-10 kWp. V případě plochých střech je potřebná plocha vzhledem k odstupům (při jižní orientaci) větší cca 10-14 m2/kWp.