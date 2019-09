23.09.19 Technická analýza BTC/USD – Bakkt, co se to jen děje? BTC propadne k 9700 USD

Bakktovo obchodování s bitcoiny na futures je nyní spušteno, zatím čekáme.

Technická analýza BTC/USD

Se souhlasem ministerstva financí New Yorku k vytvoření společnosti Bakkt Trust Company, kvalifikovaného depozitáře, bude Bakkt nabízet bitcoiny za fyzicky dodané futures. To nabízí zákazníkům bezprecedentní regulační jasnost a bezpečnost, spolu s regulovanou celosvětově dostupnou burzou na trhu pro institucionálnich investoru.

Několik měsíců se netrpělivě čekalo, než se spustí platforma Bakkt. Spuštění Bakktu začalo dnes těsně po 02:00 našeho času, kdy se cena Bitcoinu držela na 10 115 USD. Vyobchodováno bylo v prvních hodinách pouze 8,5 BTC.

V srpnu po celoročním úsilí burza založená v New Yorku úspěšně získala požadovaná regulační schválení. Společnost získala smlouvu o důvěře v New Yorku prostřednictvím ministerstva finančních služeb v New Yorku (NYDFS), čímž otevřela dveře pro své futures na BTC.

Analytici poukazují na to, že je ještě brzo na ukvapené závěry a předpovědi. Sprecher (reditel Bakktu) ale věří, že to může trvat měsíce, než bude jasné, jestli se Wall Street přidá. Přesto, že je na ukvapené závěry ještě brzy, alespoň mě osobně spuštění bakktu nějak neoslovilo. Vyobchodovaných 80 000 USD na neyorskou burzu, kde se denne točí miliardy, není mnoho. Bakkt nepřinesl alespoň pro ranní hodiny hodně rozruchu. Situace se ale klidně může změnit, velcí investoři neobchodují hned v 1. den. Počkají si na testování, správnost nastavení a pohlídají si cenu, aby následně vstoupilyi z větším množstvím. Bakkt tak od svého spuštění může přežívat na BTC / USD páru ještě několik dní, pokud do toho půjde větší skupinka lidí. Pravdou ale zůstává, že dnes se BTC propadl znovu o téměř 300 USD. No v poslední Ta na BTC jsme na support line trianglu upozornil hned několikát, situace je stále otevřená, jak pro long, tak i short. Dnešní propad na BTC a to, že Bakkt nepřišel ve velkém do hry o BTC long nemusí zanamenať nic. Do konce trianglu nám zbývá necelý měsíc a pokud se zapojí větší investoři půjdeme nahoru. Možným potažením nahoře bude i halving 2020. Podle pohledu na TA Bitcoinu nás čeká propad k 9700 USD. Momentálně se pohybujeme na 9950 USD. 9700 poukazuje na support triangl. Momentální pokles z vlny B do vlyny C, kde začne nový cyklus. Propad trvá již od 10 700 USD. Nejbližší odpor (resistance) po skončení vlny C bude až na 10 350 USD. Triangl už nebude mít v tomto bodě velmi kam a cenový rozptyl se zmenší na 100-200 USD. Konec trianglu vyvolá velký růst nebo propad. Pokud přijde propad,nejbližší support je na 7500 USD a nejbližší resistance na 12 200 USD.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik.