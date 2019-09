Týdenní přehled 16. - 20. září 2019: Zítra výsledky PMČR a Ifo, ve středu ČNB sazby nejspíše nechá beze změn

Základní indikátory:



Největší růst: Avast, růst: 8.3% (na 117 Kč)

Největší pokles: Phillip Morris ČR, pokles: 3.4% (na 13,120 Kč)



Týdenní výhled:

24. září - PMČR: Výsledky 1H19

25. září - ČNB: Úrokové sazby

Výhled na tento týden

Nadcházející týden bude skromný na významnější události. Investoři se budou vracet k poslednímu zasedání Fedu a analyzovat pečlivě všechna zveřejněná data. Není vyloučeno, že se opět mohou objevit informace týkající se jednání mezi USA a Čínou před čínskými svátky na počátku října, jako například byly zprávy o předčasném odjezdu poslední čínské delegace či uvolnění zhruba 400 čínských výrobků z dříve uvalených cel. Ale jinak by se mělo jednat o relativně klidný týden a obchodování by tomu mělo odpovídat. Neočekáváme výraznější cenové výkyvy a spíše čekáme nižší objemy.



Z domácího trhu připomeneme úterní zakončení výsledkové sezóny za 1H19, kdy zveřejní svá čísla Philip Morris ČR. Očekáváme, že nekonsolidovaný čistý zisk dosáhne 1,9 mld. Kč (+7,5 % r/r). Důvodem by měl být solidní vývoj ve všech segmentech, především pak v ČR a ve výrobních službách. Očekáváme, že by investoři měli přijmout výsledky pozitivně.



Ve středu bude zasedat ČNB, kde se změna sazeb neočekává. Nečekáme ani jiné významnější informace z nadcházejícího setkání domácích centrálních bankéřů.



Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na čtvrteční třetí revizi HDP za 2Q19, která by měla potvrdit anualizovaný růst o 2,0 % q/q, páteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. -1,2 po +2,0 % m/m) a spotřebitelský sentiment univerzity Michigan (oček. 92,2 po 92,0 bodech m/m). V Německu se zaměříme na úterní indexy Ifo, které by měly přinést lehké oživení.

Zprávy z trhu

Investoři se v uplynulém týdnu zaměřili především na středeční zasedání Fedu a páteční převážení hned několika indexů, včetně indexu CECE a PX. Fed přinesl očekávané snížení sazeb o 25 b.b. a relativně neutrální vyznění doprovodného komentáře, včetně lehce sníženého výhledu na vývoj ekonomiky v letošním roce, který byl změkčen spíše slovně než v přesvědčivém číselném vyjádření. Trh znejistěl a očekávání dalšího snižování sazeb znatelně ochladlo. Na pomoc tak přišel až komentář šéfa Fedu Powella, který vyzněl více holubičím tónem tím, že naznačil fakticky možnost obnovení programu QE, i když možná v jiné formě než v minulosti. Tento komentář pomohl trhy oživit a vrátil nákupní náladu.

Páteční převážení několika indexů včetně FTSE, CECE a PX přineslo očekávanou vyšší aktivitu a volatilitu i na domácí burzu. Celkově za celý týden americké trhy prostřednictvím S&P 500 přidaly 0,2 % t/t. Podobně reagovala i Evropa, která prostřednictvím indexu Stoxx Europe 600 přidala 0,3 % t/t. Protentokrát i domácí index zareagoval v pozitivním duchu a předvedl solidní 1,0% růst na 1060 bodů.



V Praze nejvíce rostly akcie Avastu (+8,3 % t/t na 117 Kč). Na titulu se neobjevila žádná nová kurzotvorná informace. Nicméně titulu v české koruně pomáhá aktuální posilování libry, protože akcie je primárně kotována v Londýně. Nižší naděje na tzv. tvrdý brexit pomáhá libře zkorigovat část dřívějších ztrát. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie PMČR (-3,4 % t/t na 13120 Kč). Důvodem pro především páteční pokles bylo patrně převážení indexů (FTSE, CECE, PX, STOXX 600), kde PMČR vypadlo z jednoho z indexů FTSE (Emerging Europe Mid Cap index). Přeřazení do méně významného indexu přináší odliv pasivních investorů.

Přehled

PMČR

- Očekávané výsledky za 1H19

Philip Morris ČR zítra (24. 9.) zveřejní svá čísla za 1H19. Naše odhady jsou postaveny na nekonsolidovaných číslech. Očekáváme 9,2% r/r růst tržeb na 6,4 mld. Kč, který by měl být podpořen 8,7% růstem v ČR (cenový efekt + nové produkty) a výrobními službami, kde čekáme nárůst o 18,4 % na 1,27 mld. Kč. Slovensko by mělo vykázat +2,5 % r/r na 1,2 mld. Kč. Data za SR a výrobní služby odvozujeme ze statistiky zahraničního obchodu. Vyšší podíl bezdýmových produktů a vyšší náklady na zaměstnance (+4,3 % na 560 mil. Kč) by měly vyrovnat vyšší podíl domácích tradičních tržeb, což by mělo znamenat lehký pokles EBITDA marže na 43,6 % či -0,2 p.b. r/r. Absolutní EBITDA by pak měla zaznamenat 8,8% r/r růst na 2,8 mld. Kč. Čistý zisk by měl vykázat růst o 7,5 % na 1,9 mld. Kč. Anualizovaný čistý zisk na akcii by pak byl 1388 Kč.

Očekáváme, že investoři budou sledovat další posun v tržním podílu bezdýmových produktů a vývoj v segmentu výrobní služby. Naše projekce počítá s oživením právě ve výrobních službách (vyšší vývozy do Itálie a Belgie). Celkově se domníváme, že zveřejněné výsledky by měly investory dále ujistit, že PMČR dokáže nabídnout zajímavou dividendu i v dalších letech.

ČEZ

- Po 3 měsících skončila neplánovaná odstávka 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany

- Soud rozhodl o vrácení SŽDC 1,116 mld. Kč

O víkendu skončila, zhruba po 3 měsících, neplánovaná odstávka 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany. Neplánované odstávky jaderných zdrojů jsou v prezentaci ČEZu zmíněny jako faktory pro zdůvodnění intervalu celoročního cíle. ČEZ očekává celoroční zisk EBITDA v rozmezí 57-59 mld. Kč a č. zisk 17-19 mld. Kč. ČEZ bude reportovat výsledky za 3. čtvrtletí 12. listopadu 2019.

Městský soud v Praze v odvolacím řízení potvrdil, že ČEZ má povinnost vrátit společnosti SŽDC částku 1,116 mld. Kč (cca 2 Kč na akcii) s příslušenstvím, kterou jí SŽDC dříve zaplatila jako náhradu škody za nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu v roce 2010. Soud rozhodl o tom, že ČEZ má tuto částku vrátit, již v únoru 2019. Podle tiskového prohlášení ČEZ tuto částku zaplatí, nicméně proti tomu podá dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Připomínáme, že podobný spor má ČEZ a SŽDC o objednanou, ale neodebranou elektřinu i za rok 2011, kdy se jedná zhruba o stejnou částku.

Soudní spory (SŽDC) a neplánované odstávky jaderných zdrojů (2. blok Dukovan je neplánovaně mimo provoz od konce června) jsou v prezentaci ČEZu zmíněny jako faktory, které můžou ovlivnit dosažení celoročních cílů.

Banky

- Vláda podepsala s bankami memorandum o vzniku Národního rozvojového fondu

Vláda podepsala se čtyřmi největšími bankami (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit) memorandum o vzniku Národního rozvojového fondu. Fond bude provozovat Českomoravská záruční a rozvojová banka a banky za své vklady obdrží investiční akcie. Vklady bank budou z účetního pohledu vedeny jako kapitálové investice, nebudou tedy mít dopad na čistý zisk a výši vyplácené dividendy. Zveřejněné parametry víceméně odpovídají předchozím indikacím.

Indexy

- Pololetní úpravy indexu CECE a PX

Ode dneška, 23. září, platí nové váhy u regionálního indexu CECE a také domácího indexu PX. Z titulů obchodovaných na pražské burze se úpravy indexu CECE přímo týkají akcií CME a Monety. U CME došlo podobně jako předchozí 4 kvartály k drobnému zvýšení počtu akcií a následně i mírnému nárůstu váhy (současná váha 0,46 %). Podobně u Monety došlo z technických důvodů k zvýšení váhy asi o 2 desetiny (z 1,5 % na 1,7 %). Obecně by byla mírně snížena váha ČR a zvýšena váha Polska a Maďarska.

Sazka Group

- 24% růst EBITDA v 1H19

- Emise 5letých dluhopisů

Sazka Group (SG) zveřejnila konsolidované výsledky hospodaření za první polovinu tohoto roku. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 24 % na 287 mil. EUR, což je kombinací 6% růstu hrubých výher (přijaté sázky mínus vyplacené výhry) a úspor na straně nákladů. Hlavním zdrojem růstu tržeb je především rozjezd projektu VLT v Řecku. Čistý zisk na úrovni 428 mil. EUR pak byl podpořen jednorázovým ziskem ve výši 275 mil. EUR z prodeje chorvatské společnosti Sazka Group Adriatic (SGA). Tato společnost byla vyčleněna ze Sazka Group v rámci vypořádání prodeje 25% podílu v SG dosavadním minoritním akcionářem Emma Gamma.

Společnost Sazka Group dnes vydává 5leté dluhopisy s kupónovým výnosem 5,2 %. Dluhopisy mají nominál 10 000 Kč, vyplácí kupón pololetně a jsou splatné v r. 2024. Na začátku září společnost navýšila

emitovaný objem z 5 na 6 mld. Kč. Ode dneška budou dluhopisy rovněž obchodovány na Burze cenných

papírů Praha.

KKCG

- Prodej CK Fischer

Společnost KKCG prodává CK Fischer. Kupcem je skupina Rewe. Detaily transakce nebyly zveřejněny. KKCG je ručitelem dluhopisů vydaných společností Liberty One Methanol (LOM), kterou vlastní ze 100 %. Do začátku standardního provozu, respektive do zveřejnění hospodářských výsledků bude KKCG za LOM platit kupóny. Prodej cestovní kanceláře by měl vylepšit hotovostní pozici KKCG.

Makro

- Ve středu ČNB nechá sazby beze změny

Ve středu 25. září bude bankovní rada ČNB diskutovat o nastavení měnové politiky. Spolu s celým trhem očekáváme, že úrokové sazby opět zůstanou beze změny (2,00 %). Možná se objeví hlasy pro zvýšení sazeb kvůli inflačním tlakům, ale bankovní rada jako celek ponechá sazby beze změny kvůli zahraničnímu vývoji a nejistotám (zpomalení evropské ekonomiky). Do konce roku zatím žádné další zvýšení sazeb ČNB nečekáme.