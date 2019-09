Ministerstvo chce místo dětských skupin opět jesle, plánuje i příspěvek

Jesle místo dětských skupin - takový je plán ministerstva práce a sociálních věcí. Rodiče dětí do tří let, kteří dají své dítě do jeslí anebo mikrojeslí, by se mohli dočkat příspěvku až pět tisíc korun. Ten by šel ze státní kasy. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je třeba zlepšit péči o menší děti a pomoci rodičům s financováním. Novela by mohla začít platit od roku 2021.

Do roku 2012 znal jesle téměř každý rodič. Pak ale přišla vlna dětských skupin, jenže ty by podle novely za dva roky měly zmizet, vrátit by se měly znovu jesle.

"My chceme srozumitelný systém, který bude jasně říkat, že v ideálním případě by měly být děti mladší tří let v jeslích, které chceme vlastně nově postavit na základě fungujících dětských skupin," uvedla Maláčová.

Ministryně si od přejmenování slibuje hlavně srozumitelnost. Lidé si prý pod názvem dětské skupiny představují zábavu a ne péči. Změnit by se mělo i financování, až pět tisíc korun bude na dítě v jeslích přispívat stát. Podmínkou je pracující rodič anebo ten, který aktivně hledá práci.