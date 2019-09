Makroekonomický prehľad: V Európe rastú obavy z recesie

Sumár:

PMI v Európe podnecujú obavy z recesie

Trh s nehnuteľnosťami v USA vykazuje silu

India znižuje daň z príjmu právnických osôb

Európa - recesia je čoraz pravdepodobnejšia

Mierne zlepšenie prieskumov PMI v auguste zvýšilo nádej na oživenie hospodárstva medzi investormi, ktorí počítajú s kombináciou tlače nových peňazí od ECB a zlepšujúcich sa hospodárskych vyhliadok. Tieto nádeje sa práve prerušili, pretože predbežné európske PMI za september sú úplne hrozné. Oba indexy vo výrobe a službách sa v Nemecku a vo Francúzsku zhoršili a najdôležitejšie zo všetkých - nemecká výroba, klesla na strašidelných 41,4 bodov. Je to úroveň podobná recesii a po mesiacoch vznášania sa okolo 43 - 44 bodov je úplne jasné, že nejde o náhodu, ale o trvalé zhoršenie. Vďaka uvoľneniu menovej politiky, ktoré trhy už „započítali“, sa môžu investori prebudiť k myšlienke, že k tomu nedochádza bezdôvodne.

Nie je tajomstvom, že nemecká výroba má dopad na celú Európu. Táto červená čiara nesľubuje pre európske trhy veľa dobrého. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Kľúčová ekonomická udalosť tento týždeň: nemecký index Ifo (utorok, 10:00)

USA – dáta ohľadom trhu bývania sa začínajú zlepšovať, je to dobré znamenie?

Americká ekonomika ponúka protichodné signály. Zdá sa, že globálne spomalenie výroby spôsobuje viac bolesti americkému priemyslu, ale spotrebiteľská časť ekonomiky zostáva silná. Jedným z príkladov bol masívny nárast začatej výstavby domov v USA za august- 1364 tis. ročne, v porovnaní s očakávaniami na úrovni 1250 tis. Zdá sa, že pokles úrokov na hypotékach podporil Američanov ku kúpe domov. Je to dôvod opatrného optimizmu - aspoň historicky vrchol cyklu nebol nikdy videný tesne pred začiatkom recesie. Je to však len jeden z mnohých ukazovateľov. Investori by mali venovať pozornosť tomu, do akej miery globálne spomalenie výroby zasiahlo USA a ako to ovplyvňuje amerického spotrebiteľa, ktorý bol doteraz dosť odolný.

Začatá výstavba na vrchole. V predchádzajúcich cykloch sa nachádzala v inom bode, ako teraz. SL Fed

Kľúčová ekonomická udalosť tento týždeň: inflácia PCE (piatok, 14:30)

Ázia - India znižuje daň z príjmu právnických osôb, vývozy z Južnej Kórey klesajú

Minulý týždeň začal s radom negatívnych údajov z Číny (najmä rast priemyselnej produkcie klesol na 17-ročné minimum 4,4%), ale hlavnou správou z Ázie sa javí piatkové prekvapivé opatrenie vlády v Indii, ktorá oznámila zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb z 30 až na 22% (efektívna miera) a dokonca nižšia sadzba je pre nové obchody. Centrálna banka navyše prevedie vláde viac ako 20 miliárd dolárov, takže je to ako kombinácia fiškálneho a menového stimulu. Dopad bude o niečo viac ako 20 miliárd dolárov ročne - z globálneho hľadiska sa nemusí zdať ako veľké číslo, ale je to ďalšie úsilie o podporu slabého globálneho hospodárstva. Podpora je veľmi potrebná, ako ukazujú kórejské vývozy, ktoré v septembri poklesli o viac ako 20% r / r (!). To ukazuje, že spomalenie hospodárstva je živé nielen v Európe, ale aj v Ázii.

Kórejský akciový trh (tu KOSP200) zaznamenal výrazný pokles a údaje o vývoze za september boli veľmi slabé. Zdroj: Macrobond, XTB Research