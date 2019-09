Tento týden nabídne dividendy od Philip Morris Int., Seagate, Deere, Goldman Sachs BDC a spousty dalších

Vstup do podzimu přinese na Wall Street vlastně avízo, že se již pomalu začíná blížit nová výsledková sezóna. Na její start si sice ještě zhruba 3 týdny musíme počkat, nicméně v týdnu své výsledky hospodaření představí, díky odlišnému fiskálnímu období, zástupce indexu DJIA společnost Nike (NKE). Ve stejný den v úterý dojde zároveň na report od autobazarů CarMax (KMX). Za zmínku stojí snad již jen čtvrteční report od Micron Technology (MU), jinak z hlediska plánovaných hospodářských zpráv trhy nic zajímavého nečeká. Týden lze označit za průměrný z hlediska stanovených rozhodných dnů na dividendu, když jej stanovilo přes dvě stovky korporací.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Nalézt lze v přehledu řadu finančních institucí, jako U.S. Bancorp (USB), First Bancorp (FBNC) či Fifth Third Bancorp (FITB). Za zmínku však z hlediska výše dividendového výnosu stojí akcie Goldman Sachs BDC (GSBD), tedy oddělená divize stejnojmenné banky zaměřená na střední podniky. Díky již roky čtvrtletně pravidelně vyplácenému požitku 0,45 USD lze aktuálně dividendový výnos stanovit na výrazných 9 %. Titul se s nárokem na ten aktuální bude naposledy obchodovat ve čtvrtek.

Na Wall Street o nadprůměrném dividendovém výnosu lze hovořit také u akcií giganta Philip Morris International (PM), když dosahuje přes 6,2 %. Oproti obvyklostem údaj navýšil v posledních týdnech kurzový pokles titulu, když své sehrálo zamýšlené sloučení s mateřskou společností Altria a také negativní dění ohledně e-cigaret. Navíc tabákový gigant přistoupil oproti minulému čtvrtletní o 3 centy k navýšení dividendy na 1,17 USD.

Výrazný dividendový výnos lze tento týden nalézt nezvykle také v technologickém sektoru, kde s 5,65 % vyčnívají akcie Seagate Technology (STX). Producent hard disků rozdělí akcionářům stejně jako minulé čtvrtletí 0,63 USD. Titul se s nárokem na něj bude obchodovat, obdobně jako výše zmiňované akcie PM, naposledy již jen dnes.

Také v ČR výrobně aktivní producent cukrovinek Mondelez International (MDLZ) rozdělí požitek 0,285 USD, tedy oproti minulému čtvrtletí o 2,5 centu více. Podobnou výši dividendy 0,25 USD pak vyplatí společnost Xerox (XRX), jejíž akcie přitom ale skýtají výraznější dividendový výnos 3,6 %, oproti 2,1 %.

Ze známých firem stojí jistě ještě za zmínku výrobce zemědělské techniky Deere (DE). V absolutních číslech vyplácených solidních 0,76 USD nicméně u firemních akcií přináší nevýrazný 2% dividendový výnos. Výraznějších 3,6 % lze nalézt u akcií zbrojaře Steel Dynamics (STLD), který přitom rozděluje menší požitek 0,24 USD. Všechny v posledních dvou odstavcích zmiňované tituly se s nárokem na aktuální dividendu budou naposledy obchodovat ještě ve čtvrtek, když ex-date je u nich stanoven na 27. září.

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 20.9.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr příp. mm.dd.rrrr

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.