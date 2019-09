PMČR: Očekávané výsledky za 1H19

Philip Morris ČR zítra (24. 9.) zveřejní svá čísla za 1H19. Naše odhady jsou postaveny na nekonsolidovaných číslech. Očekáváme 9,2% r/r růst tržeb na 6,4 mld. Kč, který by měl být podpořen 8,7% růstem v ČR (cenový efekt + nové produkty) a výrobními službami, kde čekáme nárůst o 18,4 % na 1,27 mld. Kč. Slovensko by mělo vykázat +2,5 % r/r na 1,2 mld. Kč. Data za SR a výrobní služby odvozujeme ze statistiky zahraničního obchodu. Vyšší podíl bezdýmových produktů a vyšší náklady na zaměstnance (+4,3 % na 560 mil. Kč) by měly vyrovnat vyšší podíl domácích tradičních tržeb, což by mělo znamenat lehký pokles EBITDA marže na 43,6 % či -0,2 p.b. r/r. Absolutní EBITDA by pak měla zaznamenat 8,8% r/r růst na 2,8 mld. Kč. Čistý zisk by měl vykázat růst o 7,5 % na 1,9 mld. Kč. Anualizovaný čistý zisk na akcii by pak byl 1388 Kč.



Očekáváme, že investoři budou sledovat další posun v tržním podílu bezdýmových produktů a vývoj v segmentu výrobní služby. Naše projekce počítá s oživením právě ve výrobních službách (vyšší vývozy do Itálie a Belgie). Celkově se domníváme, že zveřejněné výsledky by měly investory dále ujistit, že PMČR dokáže nabídnout zajímavou dividendu i v dalších letech.