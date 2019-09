ČNB sazby nezvýší. Od koruny příliš nečekáme

Česká národní banka ponechá na svém zářijovém zasedání úrokové sazby beze změny. To je scénář, který je trhem všeobecně očekáván, tudíž jeho vliv na kurz koruny by měl být utlumený. Nabízí se tak, že by větší váhu měl mít doprovodný komentář. Avšak ani od něj nečekáme nic, co by nezaznělo v rámci posledních vyjádření členů bankovní rady či na předešlém zasedání.

Výstup ze středečního setkání centrální bankéřů by měl přinést solidní hodnocení výkonu domácí ekonomiky s důrazem na proinflační faktory jako stále robustní tempo růstu mezd či oproti prognóze slabší kurz koruny. Vedle toho působí protiinflační tlaky pocházející ze zahraničí. Model centrální banky by tak sice mohl naznačit možnost zvýšit sazby, vnější faktory – ať už jde o zpomalování klíčových obchodních partnerů či o trvající hrozbu neřízeného brexitu a další eskalaci obchodních sporů – nakonec převáží a většina ze všech sedmi přítomných centrálních bankéřů se rozhodne pro úrokovou stabilitu.

Zaměříme-li se na kurz koruny vůči euru, za poslední týden se drží v rozmezí zhruba osmi haléřů. Spíše než domácí proměnné českou měnu ovlivňuje zahraniční dění, zejména vývoj eurodolaru. Implikovaná volatilita v týdenním tenoru mírně vzrostla, stále se však nachází lehce nad svým ročním průměrem těsně pod 3 %. Opční zajištění prostřednictvím strategie risk reversal rovněž v týdenním tenoru pak nenaznačuje výraznější sázky na pohyby kurzu. Plusové hodnoty potvrzují vyšší poptávku po call opcích EURCZK, byť od konce června jejich převaha klesla. Z instrumentů s delší splatností je patrný obdobný pokles podílu call opcí reflektující sázky na potenciálně slabší euro a silnější korunu.

Je patrné, že trh nečeká výraznější pohyby kurzu spojené se zasedáním centrální banky. Nadále tedy platí, že hlavní proměnnou bude zahraniční prostředí, resp. nálada na zahraničních trzích. Z našeho pohledu identifikujeme zejména faktory představující riziko slabší koruny. Jedná se o možnost eskalace obchodních sporů, a to nejen mezi USA a Čínou, ale i mezi USA a EU. Dalším faktorem je možnost tvrdého brexitu. Dosavadní vývoj sice naznačuje, že jeho pravděpodobnost klesla, na druhou stranu jej stále nelze zcela vyloučit.

Rizika směrem ke slabšímu kurzu potvrzují i data agentury Bloomberg. Pravděpodobnost toho, že se v období za tři měsíce budeme nacházet nad 25,90 za euro, dosahuje bezmála 60 %. To samé číslo vztahující se k hodnotě 26,00 za euro činí necelých 47 %. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,88 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,87 až 25,94 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,39 až 23,56 USDCZK.*

Závěr minulého týdne a začátek toho aktuálního nahrává silnějšímu dolaru. Vedle dění na poli obchodních vyjednávání mezi USA a Čínou do hry vstoupí především předstihové indikátory z Evropy a z USA.

Stále se přikláníme k tomu, že více navrch má v tuto chvíli dolar než euro. Bude tak zajímavé sledovat, zda v dohledných dnech dojde k dalšími otestování silného supportu kolem 1,0926 EURUSD. Z hlediska načasování budeme v tomto směru sledovat říjen, kdy se uskuteční další kolo vyjednávání mezi USA a Čínou.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1005 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,25 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1022 do 1,1063 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.