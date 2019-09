Investování: Zapište si to

Mnoho investorů přemýšlí o tom, jak zlepšit své výsledky, nebo alespoň odstranit ty největší chyby, které často vedou ke zbytečným ztrátám. Možná nejjednodušší cesta přitom stojí jen trochu času.

Někomu to může připadat jako zbytečnost, ale zkušenější investoři, a zejména ti, kteří preferují krátkodobé obchody, vědí, že jde o skvělý způsob sebereflexe a pochopení vlastních rozhodnutí. Jde o ujasnění si toho, proč investor dělá to, co dělá, v čem a proč udělal chybu a podobně.

Po určité době se tato cesta kontroly vlastních rozhodnutí může stát ideálním způsobem, jak sledovat své emoce a vyhýbat se chybám jimi způsobeným. Mezi jednotlivými investicemi a rozhodnutími (reakce na volatilitu a propady, důvod investice a její vyhodnocení) může uběhnout dlouhá doba a poznámky o investici jsou připomínkou toho, jaké byly myšlenky a emoce investora. Mohou být také dobrým nástrojem k odhalování určitých vzorců chování, které vedou buď k chybám, nebo naopak k dobrým výsledkům.

"Zaznamenávání si důvodů, které vedou k investování (co a proč dělat, jak moc riskovat a podobně), by mělo v dlouhodobém horizontu ušetřit investorovi hodně peněz," píše Gerald Loeb ve své knize The Battle for Investment Survival. Dodává, že jeho vlastní neúspěšné investice byly většinou inspirované emocemi, zatímco těm úspěšným předcházela písemná analýza. Zapsání si rozhodnutí před samotnou investicí může pomoci vyhnout se problémům, uklidnit se a utvrdit se v rozhodnutích. Po investici pak může posloužit k orientaci při hodnocení investičních rozhodnutí.

Při zapisování není důležitá kvantita, ale kvalita informací. Dobře zaznamenaný obchod může investorovi pomoci najít vzor pro ziskové obchody. Může jít o fundamentální nebo technickou informaci, kterou právě zapsané obchody pomohou identifikovat. Investor pak může lépe odhadovat výsledky svých investic a také zjistit, jak moc riskovat, aby případný neúspěch neznamenal ztrátu příliš velké sumy peněz.

Když investor ví, proč nakupuje, bude mít jistotu i při budoucím prodeji daného aktiva. Zkoumání minulých obchodů a pochopení s nimi souvisejících rozhodnutí pomáhá vyhýbat se situacím, kdy se investor musí rozhodnout pro prodej příliš rychle, bez dostatečného času na rozmyšlení.