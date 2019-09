Letem světem: placení za vklady, Dynamo II a děti

Záporné sazby: banky čelící záporné sazbě centrální banky dlouho nechtěly přenášet záporné sazby na vklady domácností a nula se stala hranicí, pod kterou se nepouštěly. To se ale pomalu mění. V Dánsku jedna z největších bank donedávna účtovala negativní úrok za vklady domácností. Ale výše vkladu, od které byl záporný úrok účtován, byl stanovený tak vysoko, že ve finále záporné úrok byly účtovány minimu lidí. Nyní ale tato banka tuto hranici snížila na 750 000 dánských korun (cca 100 000 EUR). Pro srovnání, průměrný vklad dánské domácnosti je cca 750 000 korun. Navíc ostatní banky v Dánsku připustily, že budou následovat toto rozhodnutí, takže zápornou sazbou z vkladů může být zasaženo výrazné procento domácností.





Pro země EMU tak bude Dánsko testovací laboratoří, a pokud nedojde k zásadním problémům, tak se negativní sazba na vklady domácností může relativně rychle rozšířit i do EMU.



Brexit update: zkrachovala 178 let stará britská cestovní kancelář Thomas Cook. Po celém světě zůstalo 150 tisíc turistů. Britské úřady spouští „Operaci Dynamo II“. A taky začal sjezd Labour party, kde se mohl vyjasnit postoj strany k formě Brexitu a Nejvyšší soud by měl vydat rozhodnutí, zda Boris mohl „dočasně zavřít“ parlament a Boris ve Washingtonu bude obrážet šéfy států EU, aby je přesvědčil k ústupkům v brexitové dohodě.



Ve čtvrtek zasedá ČNB a ponechá sazby beze změny. I přes rizika ze zahraničí (především z Německa) totiž čelí vysoké inflaci a ekonomice, která stále produkuje inflační tlaky.





A ze čtenářského deníku: legalizace potratů výrazně přispěla k poklesu kriminality v USA. Podle odhadů poklesla kriminalita o 20 procent mezi roky 1997 a 2014 díky legalizaci potratů. Kumulativní dopad legalizace potratů na pokles kriminality je 45 procent, což představuje drtivý podíl na poklesu kriminality ze svého vrcholu o 50-55 procent ze začátku devadesátek.



A ještě jedna statistika: čtvrtina dětí umírala před svými prvními narozeninami. To platilo do konce 19. století. Do roku 1950 úmrtnost kojenců poklesla na 16 %, do roku 2017 pod tři procenta. Celosvětově. #lepsisvet



David Navrátil, analytik České spořitelny