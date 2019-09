Microsoft bude podporovat své akcie odkupem

Microsoft na své tiskové konferenci oznámil buybacky (zpětný odkup akcií) v rekordní výši 40 miliard dolarů. Navzdory vysoké konkurenci největších technologických gigantů je stále největší společností na světě z hlediska kapitalizace.

Ve středu 18. září společnost kromě toho na této tiskové konferenci uvedla i další velkou novinku. Představenstvo oznámilo zvýšení kvartální dividendy na úroveň 0,51 USD na akcii, což představuje nárůst o 11 procent oproti předchozímu čtvrtletí. Program zpětného odkupu akcií Microsoftu nemá datum ukončení, může být proto ukončen prakticky kdykoliv. Microsoft se aktuálně obchoduje přibližně na úrovni 141 USD a na tyto zprávy reaguje pozitivně s kapitalizací přibližně od 1.06-1.08 biliónů USD.

Proč dochází k buybackům?

Na tuto otázku se dá odpovědět různě - firmy obvykle důkladně zvažují zpětný odkup svých akcií. Záleží samozřejmě na globální ekonomické situaci, ale i na situaci v konkrétní akciové společnosti, respektive na tom, jestli se zrovna nachází v recesi, v expanzi, nebo jestli recesi již překonala a podobně.

Jedním z hlavních důvodů může být to, že je akcie podhodnocená. Důvody ale mohou být různé - snaha o “opravu” finančních ukazatelů, motivace k získání rozhodovacích práv, nebo také může jít o situaci, kdy má firma k dispozici velký objem volných prostředků, které nechce reinvestovat (například z důvodu nejistoty na trhu nebo přehřátosti ekonomiky). V aktuální situaci, kdy ekonomiky vykazují známky zpomalení a nezaměstnanost je minimální, firmy nemusí chtít rozvíjet další investice.

Je to z důvodu, že akcionáři negativně reagují na snižování dividend - to může způsobit velký cenový pokles, čímž firma získá více peněz (například během recese). Kdyby se společnost rozhodla zachovat dividendu v případě recese, ale místo toho sníží ve velké míře “buybacky”, cena by pravděpodobně nemusela reagovat tolik negativně.

Buybacky obyčejně vedou k nárůstu ceny akcií, což je jednoznačně pozitivní pro investory. Proto se pro Microsoft a podobné giganty jedná o dobré zprávy, jelikož rostoucí cena akcií přirozeně zvyšuje bohatství vlastníků. Na druhé straně by se tyto prostředky daly využít i jinak a to formou různých investic, zvyšování mezd a podobně. Akcionáři a vedení společností však vědí nejlépe, co si můžou dovolit a za jakých okolností.

Nejedná se jen o měnovou politiku a centrální banky, díky kterým má trh velkou podporu - jde i o akciové společnosti. V následujícím grafu můžeme vidět další důkaz, díky čemu akciový trh roste tak jak v současnosti. Graf navíc ukazuje množství buybacků korporátních klientů Bank of America Merril Lynch a buybacky S&P 500. Zatím to vypadá, že v roce 2019 budou buybacky na svých maximech v tomto období.

Zdroj: Bank Of America Merrill Lynch, BofAML US Equity & Quant Strategy, Haver Analytics

Patrik Mackových, TopForex