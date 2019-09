Ranní souhrn finančních trhů: Již dnes dojde ke zveřejnění klíčových PMI

S&P 500 přerušuje třítýdenní růstovou šňůru



Stoxx Europe 600 minulý týden těsně překonal letošní maximum



Fed snižuje sazby o dalších 25 bps, nejasný další výhled



Ropa Brent za celý týden přidává necelých 7%



Americká centrální banka by měla razantněji zakročit na trhu s repo operacemi



V pondělí PMI v EMU a USA



Nejvyšší soud by měl rozhodnout o legálnosti kroku Borise Johnsona ohledně odročení parlamentu



Výhled

Asijské akciové indexy převážně v červeném. Americké futures v kladném teritoriu



Fed - repa

Minulý týden prudce vyskočily repo sazby. Americká centrální banka poskytla bankám krátkodobou likviditu. Očekává se, že tento týden dodávky likvidity ještě zvýší, aby situaci na trhu stabilizovala. Nyní se hovoří o krátkodobé lince v objemu $90 mld. Problém souvisí s koncem kvartálu a faktem, že minulý týden mnoho korporací potřebovalo hotovost na zaplacení daní. Někteří se obávají, že záležitost souvisí s redukcí bilance Fedu. Ta vedla ke snížení bankovních rezerv. Powell naznačil, že by mohla bilance opět začít expandovat. Nicméně tato situace by se měla uklidnit a neměla by mít výraznější tržní vliv na trhy.



Makrodata

Již dnes dojde ke zveřejnění klíčových PMI. Vzorec by měl zůstat stejný jako v průběhu letošního roku: výroba v v pásmu kontrakce, služby stále odolné. V eurozóně se očekává výrobní PMI o hodnotě 47,3, zatímco služby by měly dosáhnout úrovně 53,3. V klíčové německé ekonomice by měl tento indikátor nabýt hodnoty 44 ve výrobě a 54,3 ve službách. Americké výrobní PMI by se stále mělo udržet v pásmu expanze 50,4.



Brexit

Tento týden by měl britský nejvyšší soud rozhodnout, zda byl Johnsonův návrh na rozpouštění parlamentu v souladu s britskou ústavou. Očekává se, že rozhodne spíše proti Johnosonovu návrhu, což by mělo vést k poklesu pravděpodobnosti Brexitu bez dohody.





Ohlédnutí

Index S&P oslabil minulý týden o 0,5 %, a přerušuje tak předchozí třítýdenní růstovou šňůru. Eurostox 600 přidal 0,3 % a překonal tak letošní maximum. Euro proti USD minulý týden znehodnotilo o 0,6% na 1,1007. Česká koruna minulý týden depreciovala na EUR/CZK 25,86 z EUR/CZK 25,84. Proti dolaru koruna oslabila na CZK/USD 23,49, před týdnem byla na CZK/USD 23,34.



Ropa

Během týdne umazává prudký nárůst, který následoval bezprostředně po útoku na hlavní ropná zařízení v Saudské Arábii. Brent celkově za týden přidal 6,7% (v bezprostřední reakci na útoky posiloval až o 20%). Za oslabením stála zejména pozitivní rétorika představitelů Saudské Arábie, podle kterých by měl do konce měsíce dojít k úplnému obnovení produkce. Nicméně vzhledem k údajnému zapojení Iránu se nad regionem opět vznáší významnější geopolitické riziko. I když skutečný konflikt je zatím daleko, můžeme očekávat, že ropa v následujících měsících zůstane na zvýšených úrovních. Břidliční těžaři v US zaplaví trh svou produkcí až s určitým zpožděním (v řádech měsíců).



Fed

Americká centrální banka přistoupila k dalšímu snížení sazeb o 25 bps, což se z velké míry předpokládalo. Rada ovšem nehlasovala jednomyslně, někteří představitelé nevnímají pokles ekonomiky tak výrazný, aby vyžadoval další cuty. Podle mediánu oficiálních odhadů by měly sazby zůstat v současném pásmu i na konci roku 2020. Podle trhu by však centrální banka měla snížit sazby 2-3 (2 cuty: 74%, 3 cuty 37%). Trh zaceňuje, že na prosincovém zasedání by mělo rovněž dojít k redukci sazeb (66% šance, před zasedáním 86%). O výši úroků nakonec rozhodnou přicházející makrodata.



OECB

Organizace snížila odhad růstu globální ekonomiky o 0,3pp na 2,9%. OECD zároveň vyzývá hlavní aktéry obchodní války k co nejrychlejšímu ukončení. Zároveň poukazuje na fakt, že centrální banky se v budoucnosti neobejdou bez podpory vlád (tj. fiskálních stimulů).





Týdenní Makrokalendář