Úpis akcií Saudi Aramco trvá roky a zatím je v nedohlednu

Když začátkem roku 2016 uvedl korunní princ Mohammed bin Salman, že plánuje kótování akcií Saudi Aramco (oficiálně Saudi Arabian Oil Company), nadšení investorů bylo velké. Jenže od té doby uplynuly téměř čtyři roky a největší ropná společnost na světě stále neuskutečnila primární veřejnou nabídku svých akcií. A když už to konečně vypadalo nadějně a mluvilo se o emisi do konce tohoto roku, po útocích dronů na ropné zařízení v království je možné, že Saudi Aramco svůj úmysl opět odloží. A to navzdory informacím, podle kterých se vstup na burzu odkládat nebude.

Informaci o tom, že zástupci státní ropné společnosti zvažují opět odklad dlouho očekávaného IPO, zveřejnil deník Wall Street Journal. V podobné situaci se jedná o logický krok, protože nejdříve je třeba zjistit rozsah škod, délku opravy i návratu na původní objem produkce ropy, která je pro hodnotu společnosti před primárním úpisem akcií zásadní. I když některé zdroje tvrdí, že IPO se odkládat nebude, zástupci společnosti se k situaci zatím oficiálně nevyjádřili.

Podle původních informací měla jedno procento akcií na burze v Rijádu zalistovat do konce roku 2019 a další procento v příštím roce. V případě možného odkladu se však tyto termíny mohou značně posunout, což by po předchozích zkušenostech a aktuální situaci po útocích nebylo ničím překvapivým. Na trhu se totiž objevila nervozita ohledně toho, že by se útoky mohly opakovat, což by cenu ropy opět tlačilo směrem nahoru.

Svědky odkladu nejočekávanějšího IPO posledních let jsme navíc byli i v minulosti. V létě 2018 se dokonce objevila informace o tom, že společnost se rozhodla přípravy na IPO zastavit, ale nakonec byla zástupci ropné společnosti vyvrácena. Důvodem, proč se kótování akcií loni nakonec neuskutečnilo, byly pochybnosti o hodnotě firmy, které způsobil nedostatek transparentnosti ohledně velikosti ložisek ropy v zemi.

I když si království ohledně kótování "svého národního pokladu" dává načas, zrušení celého procesu je jen málo pravděpodobné. Jedním z hlavních důvodů uvedení společnost na akciový trh je totiž získání finančních prostředků na financování projektů, které by zmenšily závislost země na "černém zlatě". S ohledem na tuto skutečnost teprve nedávno společnost začala zveřejňovat své hospodářské výsledky. Poprvé uvedla výši svého celoročního zisku v dubnu tohoto roku, když informovala, že za rok 2018 dosáhla tržby 356 miliard USD a čistý zisk 111 miliard USD.

Saudi Aramco zamýšlí kótovat celkově 5 procent akcií ropné společnosti, přičemž má jít o největší IPO na světě. Oficiálně by podle slov korunního prince měla hodnota saúdskoarabské společnosti představovat přibližně 2 biliony USD, ale analytici se přiklánějí k nižšímu ohodnocení na úrovni 1,5 bilionu USD.

Po uvedení akcií na domácí trh by mělo následovat zalistování i v zahraničí, přičemž se hovoří zejména o Tokiu nebo Londýně. Každopádně načasování zůstává výhradně v rukou saúdskoarabské vlády.