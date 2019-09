Futures na americké indexy umazávají páteční ztráty. K těm pomohl zavádějící report z USA

Shrnutí:

Donald Trump uvedl, že nemá zájem na částečné dohodě s Čínou

Čínská delegace nenavštívila americká kukuřičná pole

Indexy zatím vyčkávají, výnosy zamířily níže

Máme za sebou turbulentní konec minulého týdne. Americký prezident nejprve uvedl, že nemá zájem na uzavření částečné dohody s Pekingem. Pak jsme se dočkali trochu zavádějícího reportu, podle kterého čínská delegace odmítla navštívit kukuřičná pole v Montaně, což vyznělo jako negativní signál před blížícím se jednáním mezi USA a Čínou, která by měla začít ve Washingtonu už začátkem příštího měsíce. Tato informace dostala indexy pod tlak a ty nakonec zakončily seanci v červených číslech, když klesaly okolo půl procenta. Dařilo se ve stejný čas naopak dluhopisům, jejichž výnosy začaly klesat a v případě desetiletých splatností se dostaly až na 1,72 %. Během víkendu se však objevily zprávy, podle kterých byly důvody zrušené návštěvy čistě domácího charakteru a byly na straně požadavku Spojených států. Čínští představitelé pak dodali, že se na plánovaných jednáních vůbec nic nemění. To dnes ráno pomáhá ke zmínění nervozity a k opětovnému růstu futures na americké indexy, které se vracejí do zelených čísel.

Americké výnosy v pátek začaly znovu klesat. Zdroj: Bloomberg